سناب شات تبدأ باختبار خدمة مدفوعة

بدأت شركة سناب شابت اختبار ميزة جديدة مدفوعة تتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات جديدة، أطلقت عليها “Snap chat Plus”.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة المدفوعة ستوفر للمشتركين الميزات الجديدة قبل إطلاقها لجميع المستخدمين.

ومن الميزات الجديدة التي ستجلبها الخدمة المدفوعة ميزة تثبيت أحد الأشخاص كصديق مقرب، بالإضافة إلى تغيير رمز سناب شات، وميزة التعرف على الأصدقاء الذين أعادوا مشاهدة قصص المستخدم من جديد.

وأكدت التسريبات الواردة من شركة سناب طرح الشركة للميزة بـ 4,59 يورو شهريًا، أو 45,99 يورو سنويًا.

يذكر أن شركة تليغرام أعلنت، قبل فترة، عن طرح خدمة مدفوعة خلال شهر يونيو الجاري.

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