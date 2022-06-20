جالكسي A04 و A04S – سامسونج تعتزم إطلاق هاتفين جديدين من هواتفها الاقتصادية!

يبدو أن شركة سامسونج تخطط من أجل توسيع تشكيلتها من هواتفها الاقتصادية ميسورة التكلفة خلال الأيام القادمة، حيث ظهرت مؤخراً طُرز جديد على موقع مقاييس معايير الأداء الشهير GeekBench.

تم رصد هاتف جالكسي A04 على موقع GeekBench برقم طراز SM-A047F، وفي نفس الوقت تم اعتماد هاتف آخر برقم طراز SM-A045F من قِبل هيئة Wi-Fi Alliance ويُقال أن رقم الطراز الخاص بهاتف جالكسي A04S.

للأسف لا يمكننا مشاركتكم بأي تفاصيل هامة حول هذين الهاتفين إذ أن قوائمهم لا تحتوي على أي معلومات جديرة بالاهتمام سوى أنهما يدعمان نطاقي شبكة واي فاي 2.4GHz و 5.0GHz وسيتم تجهيزهم بنظام أندرويد 12 وسيأتيان بفتحة مزدوجة لشرائح SIM.

من المحتمل أن يكون هناك ما هو أكثر من جالكسي A04 وجالكسي A04S. حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الشركة الكورية تعتزم إطلاق عدة هواتف اقتصادية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

قد تتضمن سلسلة جالكسي A04 عضو ثالث في العائلة

في العالم الماضي، أطلقت سامسونج ثلاثة طُرز مختلفة من عائلة جالكسي A03. هذه العائلة تضمنت الإصدار القياسي جالكسي A03، ثم في المرتبة الثانية يأتي جالكسي A03 Core وآخر عضو في العائلة جالكسي A03S ومن المحتمل أن تأتي السلسلة الجديدة على نفس شاكلة سلسلة العالم الماضي.

على الرغم من عدم وجود أدلة كافية حول مواصفات كل من جالكسي A04 وجالكسي A04S إلا أن هناك بعض المصادر التي أكدت على أن الهاتفين اقتربا من موعد إطلاقهما في الأسواق.

وبناءً على هذه المصادر، فمن المحتمل أن يتم تزويد الهواتف بمعالج سامسونج الاقتصادي الخاص Exynos 850 SoC مقترباً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت رام. جدير بالذكر أن شريحة Exynos 850 SoC تحتوي على وحدة معالجة مركزية بمثانية أنوية بدقة تصنيع 8 نانوميتر جنباً إلى جنب مع وحدة معالجة رسومية طراز ARM Mali-G52 MP1.

على الأرجح سيتم تجهيز الهواتف – أو على الأقل إحدى طُرز السلسلة – بشاشة قياس 6.5 بوصة دقتها +HD أبعادها 720 بكسل بمعدل تحديث قياسي بسرعة 60Hz. ستمتاز الشاشة بالتصميم الذي تلقبه سامسونج بتصميم على شكل حرف V من أجل الشق الخاص بإيواء الكاميرا الأمامية.

على الرغم من عدم التأكيد على الأمر، ولكن بنسبة 99% ستكون الشاشة عبارة عن لوحة عرض LCD وليست AMOLED. أخيراً وليس آخراً، سيمتاز هاتف جالكسي A04S بإعداد كاميرا ثلاثي في الخلف بارزة من الغطاء الخلفي دون وجود جزيرة مخصصة لهما – تماماً مثلما هو موضح في الصور المُسربة.

من المؤكد أن يشتمل الهاتف على منفذ لسماعة الرأس قياس 3.5 بوصة، على الرغم من أن جميع الشركات بدأت تتخلص من هذا المنفذ، إلا أنه ولحسن الحظ لا تزال هواتف الميزانية المحدودة تتضمنه لسبب وجيه.