مسرحية السيرك تعود من جديد في عيد الأضحى

أكد الكاتب والفنان الكويتي أحمد العوضي عرض مسرحية “السيرك” في موسم عيد الأضحى، وذلك من خلال من منشور على حسابه في انستغرام.

وقام الفنان الكويتي بنشر صورة لأبطال المسرحية وعلق عليها بالقول: بعد نجاح أكثر من 35 عرضًا في عيد الفطر، وحضور أكثر من 60 ألف مشاهد؛ ستعود مسرحية “السيرك” في موسم عيد الأضحى.

وأشار إلى أن المسرحية ستقدم على نادي العربي، صالة عباس الأستاذ في المنصورية، اعتبارا من أول أيام عيد الأضحى.

وتفاعل عشاق النجم الكويتي مع الخبر، وعبروا عن سعادتهم بعودة عرض المسرحية التي حققت نجاحًا كبيرًا في عيد الفطر.

يذكر أن مسرحية السيرك من تأليف أحمد العوضي، وإخراج بدر الشعيبي، وبطولة بشار الشطي، يعقوب عبد الله، بدر الشعيبي، أحمد العوضي، غدير السبتي، وغرور صفر.

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