رصد آمبر هيرد وهي تتسوق من متاجر ثياب تبيع بأسعار رخيصة

شهدت مواقع الإنترنت انتشار صور ومقطع فيديو للفنانة العالمية آمبر هيرد وهي تشتري من متجرٍ يبيع الثياب بأسعار رخيصة.

وظهرت آمبر في الصور رفقة شقيقتها ويتني هنريكيز التي قدمت شهادتها في قضية التشهير التي خسرتها آمبر لصالح جوني ديب، واشترت الشقيقتان مجموعة من الثياب من إحدى فروع سلسلة Tjmaxx التي تأسست عام 1976، والتي تعد أكبر بائع تجزئة للملابس في أميركا بأسعار منخفضة.

جاءت صور أمبر بعد أيام من قرار المحكمة بإلزامها بدفع أكثر من 10 ملايين يورو لجوني ديب، وهو مبلغ يفوق ثروتها البالغة 6,5 ملايين دولار.

يذكر أن البعض أشار إلى أنّ آمبر تعمدت تسريب الصور لكي تكسب تعاطف العالم بعدما فشلت في ذلك في قاعة المحكمة.

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