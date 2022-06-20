لإصلاح بعض المشاكل – جوجل تُطلق الإصدار التجريبي 3.1 من أندرويد 13!

بعدما طرحت شركة جوجل الإصدار التجريبي الثالث من نظام أندرويد 13 لمجموعة هواتف جوجل بكسل المدعومة، سارعت الشركة بطرح تحديث ثانوي إضافي يحمل رقم إصدار Beta 3.1 من أجل إصلاح مشكلة هامة في النظام.

إن الغرض من وراء التحديث الثانوي هو إعادة تطبيق Android Beta Feedback الذي افتقده العديد من مستخدمي هواتف جوجل بكسل بعد الانتقال إلى الإصدار التجريبي الثالث من نظام أندرويد 13.

أصدرت جوجل الإصدار التجريبي الثالث الأساسي من النظام في يوم 8 يونيو الماضي، وقد احتوى التحديث على عدد كبير من الميزات الجديدة التي اشتملت على شريط تنقل أكثر سُمكاً وأداة البطارية القابلة للتخصيص.

ولكن في نفس الوقت حاول التحديث الجديد أن يعالج مجموعة من الأخطاء التي واجهت المستخدمين أثناء تجربة النظام. ولكن الغريب في الأمر أن التحديث الجديد لم يشتمل على تطبيق Android Beta Feedback على الرغم من مدى أهميته في مساعدة المستخدمين على الإبلاغ عن أي أخطاء أو مشاكل قابلتهم أثناء تجربة أندرويد 13.

تطبيق Android Beta Feedback ليس فقط من أجل الإبلاغ عن المشاكل والأخطاء، وإنما هو يساعد المستخدمين على طرح أي أفكار حول ميزات جديدة يتمنون وجودها أو إضافة أي تعليقات تخص نظام أندرويد التالي.

ولذلك، بعد طرح جوجل الإصدار التجريبي الثالث من النظام، قدمت الشركة بعده بيومين فقط إصدار Beta 3.1 والذي من شأنه أن يعيد تطبيق Beta Feedback مرة ثانية إلى النظام.

التحديث الجديد عبارة عن تحديث ثانوي وهو متوافق مع جميع أجهزة جوجل المدعومة والغرض منه إصلاح المشكلة المعنية التي ذكرناها للتو.

الهواتف المؤهلة لتثبيت الإصدارات التجريبية من أندرويد 13 هي Pixel 4 و Pixel 4 XL و Pixel 4a و Pixel 5 و Pixel 5a و Pixel 6 و Pixel 6 Pro.

وبناءً على تقرير Android Police فإن التحديث الثانوي الجديد يأتي بحجم 6.3 ميجابايت فقط. وهذا هو كل شيء، إذا كنت تواجه أي مشكلة مع الإصدار التجريبي الثالث، فعلى الأرجح التحديث الثانوي لن يكون قادراً على حلها نظراً لأن الشركة طرحت التحديث الثانوي بعد يومين فقط من إصدار Beta 3 للعامة.

على كل حال، يبدو أن جوجل تقترب من إنهاء العمل على النظام الجديد، وسوف تتمكن من إصلاح جميع الأخطاء والمشاكل قبل أن يصل الإصدار المستقر إلى جميع هواتف الشركات المُصنعة الأخرى.