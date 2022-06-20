جريمة تهز مصر.. شاب يذبح زميلته أمام باب الجامعة لرفضها الزواج منه

شهدت مدينة المنصورة المصرية حادثةً مروعة للغاية، حيث أقدم طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة على ذبح زميلته أمام باب توشكى الخاصة أثناء سيرها إلى موقف نقل الركاب.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثق الجريمة البشعة قيام الطالب م.ع، بانتظار زميلته ن.أ، لحين خروجها من الجامعة، ليقوم بعدها بتوجيه طعنات عدّة لها أسقطتها أرضًا، قبل أن يقوم بذبحها عند اقتراب الناس منه.

وعلى الفور هرعت فرق الإسعاف إلى المنطقة، وحاولت إنقاذ حياة الفتاة التي لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى.

وقال شهود عيان إن المجرم ارتكب جريمته بعدما رفضت الفتاة الزواج منه.

وتمكن عدد من الأشخاص الذين كانوا موجودين في مسرح الجريمة من الإمساك بالقاتل الذي حاول طعن نفسه بعد ارتكاب جريمته، وقاموا بتسليمه للشرطة.

يذكر أن محافظ المنصورة السابق رضا عبد السلام تطرق من خلال منشور على فيس بوك إلى أسباب حالات الطعن والذبح بدم بارد في مصر، وألقى اللوم في هذا الأمر على ضعف الرقابة الأسرية، والفن الهابط.

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