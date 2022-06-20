نتائج اختبار أداء معالج ابل M2 الجديد!

منذ فترة قريبة أعلنت ابل عن معالجها الجديد معالج M2 والذي سيبدأ دمجه أولاً في جهاز ماك بوك آير وكذلك جهاز ماك بوك برو بشاشة 13 إنش.

أداء المعالج وفقاً لآبل

بحسب ابل، فإن معالج M2 الجديد تم تصميمه استناداً إلى تقنية معالجة 5 نانومتر مثل الجيل الأول، لكنه أفضل بنسبة 18% من ناحية أداء المعالج الرئيسي CPU، وأسرع بنسبة 35% في معالجة الرسوميات (عبر معالج GPU)، مع 40% زيادة في كفاءة وسرعة معالج الذكاء الاصطناعي، و 50% زيادة في سرعة الذاكرة العشوائية التي باتت مدعومة حتى 24 جيجابايت.

أداء المعالج وفقاً لاختبارات الأداء

اختبارات الأداء على منصة Geekbench أظهرت أن تردد معالج M2 يبلغ 3.49 جيجاهيرتز مقارنة بمعالج M1 والذي يبلغ تردده 3.2 جيجاهيرتز.

في اختبار النواة الواحدة Single Core سجل معالج M2 نحو 1919 نقطة بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بنتائج الجيل الأول M1 والذي يسجل نحو 1700 نقطة في نفس الاختبار.

أما في اختبار الأنوية المتعددة Multi Core، استطاع معالج ابل M2 تحقيق نتيجة 8928 نقطة مقارنةً بالجيل الأول M1 الذي يحقق في نحو 7400 نقطة، وهذا أفضل بنحو 19.5% وهذا يتماشى مع الأرقام والإحصاءات المعنلة من قِبل ابل.

لا يمثل معالج ابل M2 تفوقاً على الجيل الأول فقط، إذ أن قوة المعالج تفوق كثيراً معالجات إنتل المنافسة على مستوى الأداء ومعالجة الرسوميات فضلاً عن استهلاك الطاقة. خلال عام 2022 سنرى العديد من منتجات ابل في سلسلة الماك والايباد التي تحمل المعالج الجديد.