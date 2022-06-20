سيدة تستعيد لوحة والدها المسروقة منذ 78 عاماً

تمكنت امرأة تبلغ من العمر 101 عام، من استعادة لوحة استولى عليها النازيون من والدها خلال الحرب العالمية الثانية.

ورُسمت اللوحة من قبل الرسام كاسبار نيتشر، وكانت معلقة في منزل السيدة بيشوف فان هيمسكيرك، في أرنهيم، بهولندا، وقد اختبأ والدها بعد أن رفض اتباع أوامر النازيين، وخبأ اللوحة في قبو بنك في أرنهيم. إلا أن النازيين نهبوا المدينة لاحقاً وسرقوا اللوحة.

وقد قامت لجنة الفن المنهوب في أوروبا ومقرها لندن، بتتبع اللوحة في نهاية العام الماضي، وأعادتها إلى بيشوف فان هيمسكيرك، التي قررت بيعها ليستفيد ورثتها من ثمنها، وتم تقدير ثمن اللوحة بـ 50.000 جنيه إسترليني، وستباع في مزاد علني في 7 يوليو.

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