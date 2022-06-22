إلزام أحمد عز بدفع 50 ألف جنيه شهريا كنفقة لطفليه التوأم

رفعت محكمة مستأنف الأسرة المصرية بمدينة نصر النفقة التي يدفعها الفنان المصري أحمد عز لطفليه التوأم عز الدين وزين الدين من زوجته السابقة الفنانة زينة إلى 50 ألف جنيه مصري شهريًا.

وتعد هذه الزيادة الثالثة للنفقة التي يدفعها الفنان المصري، حيث ألزمته المحكمة في البداية بدفع 20 ألف جنيه، ثم رفعتها إلى 30 ألف جنيه، وأخيرًا 50 ألف جنيه استجابة لطلب الفنانة زينة، وبعد الاطلاع على أرباحه من الأعمال الفنية التي يشارك فيها، والتي تصل إلى 300 مليون جنيه مصري سنويًا.

يذكر أن معتز الدكر محامي الفنانة زينة كان قد طالب بزيادة النفقة إلى 60 ألف جنيه وبرر الأمر برغبة موكلته في أن يعيش ولداها بالمستوى الاجتماعي المناسب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية