بالفيديو: إنقاذ غريب لسياح علقوا في تلفريك في منطقة هندية

عرفت مجموعة من السياح التي كانت تستقل تلفريك يمر فوق سلاسل جبال شيفاليك الهندية أوقاتًا صعبة للغاية بعدما تعطل التلفريك بشكل مفاجئ وهم على ارتفاع 300 متر.

وحوصرت المجموعة التي كانت تضم 18 سائحًا في منطقة باروانو تيمبر تريل بسبب مشكلة فنية تعرض لها التلفريك.

وظلت المجموعة محاصرة في الهواء لمدة ساعة كاملة حتى وصلت فرق الطوارئ التي أنقذتهم بطريقة غريبة للغاية، حيث مدّت لهم حبلاً وطلبت منهم التعلق فيه والنزول إلى أسفل الوادي.

وعبّر السياح عن غضبهم من الطريقة التي تم إنقاذهم بها، وقال أحدهم إن النزول بالحبل كان أمرًا صعبًا بالنسبة له بسبب تقدمه في السن، في حين هاجم سائح آخر السلطات الهندية، وقال إنها المسؤولة الوحيدة عن إنقاذهم.

يُذكر أن رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لحكومة ولاية هيماشال براديش أكد إنقاذ جميع السياح دون حدوث إصابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية