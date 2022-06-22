تسريب ضخم يكشف المواصفات الكاملة لهاتف شاومي 12 ألترا المرتقب!

على مدار الأشهر الماضية تعرض هاتف شاومي 12 الترا – Xiaomi 12 Ultra إلى عدد كبير من التسريبات والذي كان من المتوقع أن يتم إطلاقه بجانب كل من هاتف شاومي 12 وشاومي 12 برو ولكن لسبب ما قررت الشركة الصينية تأجيل الإعلان عن الهاتف آنذاك ويبدو أننا أصبحنا قريبين من رؤيته على أرض الواقع.

تم رصد الهاتف مؤخراً على موقع شهادات 3C الصيني، كما وتم تسريب بعض المواصفات الأساسية للهاتف على موقع تويتر من قِبل Yogesh Brar الذي يتمتع بخبرة كبيرة في قدرته على توفير أهم أخبار الهواتف الذكية التي لم يتم إطلاقها في السوق.

بناءً على تسريب Brar، يبدو أن هاتف شاومي 12 ألترا سيحتوي على شاشة قياس 6.7 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 120Hz مدعومة بواسطة تقنية LTPO 2.0 لتوفير معدلات تحديث ديناميكية من 1Hz وحتى 120Hz بناءً على نوع المحتوى المعروض على الشاشة وذلك من أجل توفير الطاقة.

يُقال أن شاومي سوف تستخدم معالج كوالكم الجديد كلياً Snapdragon 8+ Gen1 SoC مع هاتفها الرائد التالي، ومن المتوقع أن يقدم الهاتف نتائج أفضل على صعيد أداء المعالجة المركزية والرسومية، كما وسيكون لديه القدرة على العمل في ظل درجات حرارة منخفضة بشكل أفضل.

تم تصميم المعالج بالاستناد على دقة تصنيع 4 نانوميتر من شركة TSMC، بينما تم تصميم معالج Snapdragon 8 Gen1 SoC بالاعتماد على دقة تصنيع 4 نانوميتر من قِبل شركة سامسونج.

بغض النظر عن المعالج، سيأتي الهاتف على شكل طرازين مختلفين من سعة الذاكرة العشوائية والتخزين: الطراز الأول سيحتوي على 12 جيجابايت رام جنباً إلى جنب مع وحدة تخزين بسعة 256 جيجابايت. بينما سيأتي الطراز الثاني على شكل 12/512 جيجابايت. بالتأكيد ستستعين الشركة ذواكر LPDDR5 وسعة تخزين داخلية من النوع UFS 3.1.

أما وبالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، فسوف يمتاز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتوغرافي للتكبير والتصغير بدقة 48 ميجابكسل لديها القدرة على تقريب الصورة بمعدل 5x.

سيحتوي الجانب الخلفي من الهاتف على مستشعر ToF ومستشعر AutoFocus من أجل الضبط التلقائي للصورة بالليزر، وفي الجانب الأمامي كاميرا بدقة 20 ميجابكسل من أجل صور السيلفي.

سيستمد هاتف شاومي 12 الترا طاقته القصوى من بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. سرعة الشحن هذه أبطأ كثيراً من سرعة الشحن على هاتف شاومي 12 برو ولكن بالتأكيد شاومي لديها ما يبرر ذلك وربما من أجل حماية البطارية والحفاظ على عمرها الافتراضي بشكل مثالي.