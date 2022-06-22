هاتف OnePlus 10T 5G قادم بثلاث ألوان وهذه هي مواصفاته المحتملة!

يبدو أن هاتف OnePlus 10T 5G قادم قريباً حيث تم تسريب ألوانه على الإنترنت والتي تضمنت الأسود والأبيض والأخضر الفاتح، ولكن بالطبع سيكون لدى الشركة تسمية خاصة لهذه الألوان.

مؤخراً تم تسريب عروض الهاتف بألوانه الثلاثة وهي تظهر بداخل صورة واحدة فقط، تظهر الثلاثة ألوان في الصورة والجانب الأمامي أيضاً.

هذه هي ألوان هاتف OnePlus 10T 5G

على مدار الأسابيع الماضية كانت هناك شائعات متضاربة إذ تنبأت العديد من المصادر أن الشركة تعتزم إطلاق هاتف OnePlus 10، بينما تكهنت بعضها الأخر بإطلاق الشركة لهاتف OnePlus 10T واليوم لدينا تسريب يؤكد على أن هاتف OnePlus 10T 5G هو الهاتف التالي للشركة الصينية.

من الواضح أن هاتف OnePlus 10T 5G سيأتي بتصميم مختلف قليلاً عن هاتف OnePlus 10 Pro وربما يتشابه التصميم الجديد مع تصميم هاتف Oppo Find X5 pro.

سيكون لدى الكاميرا جزيرة بارزة من الخلف ويوجد منحدر في الحافة السفلية لجزيرة الكاميرا وترتفع تدريجيا وصولاً إلى قمة الكاميرا الخلفية من الخلف.

في الواقع، اعتمدت شركة أوبو على تصميم مماثل مع هاتف Oppo Find X5 Pro، على الرغم من اختلاف شكل جزيرة الكاميرا على الهاتفين.

وعلى الرغم من أن العديد من الشائعات السابقة أكدت على أن جزيرة الكاميرا على هاتف OnePlus 10T 5G سوف تشغل ربع مساحة الجانب الخلفي للهاتف. إلا أن العروض الواضحة أمامنا تؤكد عكس ذلك، ومع ذلك لا تزال جزيرة الكاميرا الخلفية كبيرة الحجم.

الجانب الأمامي عبارة عن شاشة مسطحة بحواف نحيفة جداً ولكن الحافة السفلية والعلوية لديهما حافة سميكة بعض الشيء مقارنة بالحواف الجانبية.

أيضاً توجد فتحة ثقب مركزية في منتصف الشاشة من أجل كاميرا الصور الشخصية، ولكن يبدو أن الشركة قررت عدم تضمين زر التنبيه الجانبي على هذا الهاتف.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen1 وبسرعة شحن 150 وات

من المحتمل أن يتم تجهيز هاتف OnePlus 10T 5G بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC وسيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي بقدرة 150 وات. لم يتطرق التسريب للحديث عن الشحن اللاسلكي، مما يعني أنه على الأرجح لن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

شاشة الهاتف ستكون عبارة عن لوحة عرض AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120Hz ومن المؤكد أن يكون هناك طُرز مختلفة من حيث الذاكرة العشوائية وسعة التخزين الداخلية.

كاميرا الهاتف الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. للأسف لا نعرف ما هو الموعد المحدد للإعلان عن الهاتف، ولكن بالنظر إلى كمية التسريبات الكبيرة التي تعرض إليها هاتف OnePlus 10 / 10T خلال الآونة الماضية فمن المؤكد أنه أصبح قريب جداً منا.