تحديث ساعة ابل watchOS 9 – أهم المزايا الجديدة والإصدارات المدعومة!

ساعة ابل على موعد مع تحديث watchOS 9 الذي سوف يضيف إليها عدداً من المزايا الجديدة لتحسين تجربة تتبع ومراقبة التمارين والأداء البدني والنوم والمساهمة في تحسين الصحة، وغير ذلك. هنا في هذا المقال نظرة سريعة على التحديث وأبرز المميزات التي سنراها فيه.

تمارين أفضل

مع تحديث watchOS 9 تحسن تطبيق التمارين كثيراً حيث بات يعرض معلومات أكثر وأدق حول التمرين الذي تقوم به وستجد قياسات جديدة خاصة بالارتفاعات والتوقفات وشدة التمرين الذي تحدده الساعة تلقائياً من خلال تحليل معدل نبضات القلب. سوف يمكنك أيضاً تخصيص التمارين الخاصة بك من خلال تحديد وقت الإحماء وفترات التمرين والراحة.

عند ممارسة تمارين حركية مثل الركض أو المشي أو السباحة سوف تعرض لك الساعة السرعة المطلوبة لتحقيق الهدف الذي تصبو إليه في الوقت المحدد ويقارنها بالسرعة الفعلية، كذلك يمكن إضافة معلومات عن طول الخطوة، ومدة ملامسة الأرض، كفاءتك في الركض. هناك أيضاً خاصية التنقل التلقائي بين الركض والسباحة وركوب الدراجات.

التذكير بالأدوية

في تحديث watchOS 9 يوجد تطبيق الأدوية الجديد Medications، والذي يتيح للمستخدم إضافة الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية التي يتناولها مع تذكيره بمواعيدها من خلال تنبيهات على الساعة، ومع تكامل مع تطبيق الصحة على الايفون.

تتبع النوم بصورة أفضل

تحديث watchOS 9 سوف يحسن من تتبع النوم حيث يعرض لك مدة النوم التي أمضيتها وبها فترات النوم المختلفة: فترة حركة العين السريعة REM، النوم الأساسي Core، النوم العميق Deep، وقت الاستيقاظ استناداً إلى البيانات القادمة من المتسارع ونبضات القلب، تلك البيانات يتم تحليلها بواسطة الذكاء الصطناعي للوصول إلى تحليل دقيق للنوم. ستجد تلك المعلومات موجودة أيضاً في تطبيق صحتي على الايفون مع معلومات إضافية مثل معدل النبض والتنفس.

المزيد من واجهات الساعة المميزة

هناك عدة واجهات مميزة في تحديث watchOS 9 لساعة ابل ومنها:

واجهة Metropolitan لعرض أرقام الساعة بطريقة مميزة.

واجهة “وقت اللعب” ذات الطابع المرح.

واجهة “الفلك” التي تعرض الكرة الأرضية.

واجهة القمر المعتمدة على تقويمات عالمية مثل التقويم الإسلامي.

واجهة البورتريه لإضافة صور الحيوانات بطريقة مميزة.

إمكانية تخصيص الواجهة الخاصة بالساعة بعدد كبير من الألوان.

عرض ساعة ابل على الايفون

الآن يمكن عرض ساعة ابل وما يوجد على الشاشة على الايفون، مع إمكانية التحكم بالساعة بشكل كامل من خلال الايفون سواء عن طريق اللمس أو الأوامر الصوتية، وهذه الخاصية موجهة تحديداً لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم ممن لديهم إعاقات جسدية تحول دون استخدام الساعة بالوجه الأمثل.

إصدارات ساعة ابل التي تدعم تحديث watchOS 9

تحديث watchOS 9 لن يدعم الجيل الثالث من ساعة ابل، وإنما سيدعم الجيل الرابع من ساعة ابل فما أحدث بالإضافة إلى إصدار SE من الساعة.

مقالات ذات صلة: المميزات الجديدة في تحديث iOS 16