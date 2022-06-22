خضروات تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

روسيا – أعلن الدكتور أندريه فوروبيوف، أخصائي الأورام، أن الخضروات المخللة تضاعف من خطر الإصابة بسرطان المريء.

ويشير الأخصائي، إلى وجود علاقة متبادلة بين سرطان المريء والخضروات المخللة المفضلة لدى الكثيرين.

ويقول، “تشير نتائج الدراسات العلمية إلى أن الخضروات المخللة. تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بمقدار ضعفين”.

ويضيف، يحتل سرطان المريء المرتبة الرابعة عشرة من حيث الانتشار بين البالغين.

وتشير نتائج الدراسات التي أجريت على القوارض لتحديد أسباب تحول الخضروات المخللة إلى مواد مسرطنة، إلى حدوث تغيرات وتحولات نشطة فيها تسبب تضخما وخللا في تسيج ظهارة مريء القوارض ونشوء أورام.

المصدر: نوفوستي

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