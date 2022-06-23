تحديث iOS 16 – كيف يساعدك على إدارة الأدوية الخاصة بك؟

تحديث iOS 16 بات مرتبطاً أكثر بالأنشطة اليومية التي يمارسها المستخدم ومن تلك الأنشطة إدارة الأدوية التي يتناولها المستخدم وتنظيمها وتذكيره بمواعيدها. وهنا نظرة سريعة لتلك الميزة الجديدة التي ضمنتها ابل في تطبيق صحتي Health في iOS 16.

إضافة الأدوية الخاصة بك

بعد التحديث إلى iOS 16 وفتح تطبيق صحتي Health سوف تجد قسماً جديداً باسم الأدوية Medications والذي يتيح لك إضافة الأدوية (أو الفيتامينات أو المكملات الغذائية) التي تتناولها إما بشكل يدوي عبر كتابة اسم الدواء مباشرةً أو مسح الاسم من خلال كاميرا الهاتف حيث سيتعرف التطبيق على الدواء مباشرة.

أيضاً بالإمكان إضافة معلومات إضافية مثل نوع الدواء وشكل حبة الدواء ولونها والجرعة وعدد مرات تناول الدواء والوقت الذي تود أن يتم تذكيرك فيه بتناول الدواء.

تتبع تناول الأدوية

عندما يأتي موعد تنول الدواء، سوف يظهر لك تنبيه خاص بذلك، ويمكنك الضغط مطولاً على التنبيه للمزيد من الخيارات مثل تأكيد تناول الدواء، أو تجاهل التنبيه، أو إعادة التذكير مرة أخرى في وقت لاحق (في غضون 10 دقائق).

في تطبيق صحتي Health مع تحديث iOS 16 ستجد الأدوية التي قمت بإضافتها وعند الضغط عليها ستجد الأيام التي تناولت فيها الدواء والأيام التي تجاهلته.

تطبيق الأدوية على ساعة ابل

ليس الامر مقتصراً فقط على الايفون وتطبيق صحتي Health، هناك أيضاً تطبيق خاص بالأدوية على ساعة ابل سيأتي مع تحديث watchOS 9 الجديد، يعمل على تذكيرك بمواعيد الأدوية مباشرة من الساعة مع تكامل وتزامن مع تطبيق صحتي على الايفون.

تنبيهات الخطورة

بعد إضافة الأدوية الخاصة بك يمكن أن تصلك تنبيهات خطورة بشأن التفاعلات الدوائية عند تناول أدوية متفاعلة مع بعضها أو لها تفاعلات مشهورة مع التبغ أو الماريجوانا أو المشروبات الكحولية (قد تتوفر تلك الميزة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.)، وعند ورود مثل هذه الإشعارات يجب على المستخدم التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي لمراجعة الوصفة الدوائية.