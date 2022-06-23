رصد نتائج هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 على موقع GeekBench!

بفضل موقع معايير الأداء GeekBench تم التأكيد على أن هاتف سامسونج القابل للطي التالي جالكسي زد فولد 4 سيأتي بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC.

موقع GeekBench يكشف عن نوع المعالج المستخدم في هاتف جالكسي زد فولد 4

ظهر الهاتف القابل للطي على موقع GeekBench برقم طراز Samsung SM-F936U وقد تمكن من تسجيل 1351 نقطة في معايير الأداء المستندة على أداء النواة الفردية، وقد سجل 3808 نقطة في معايير الأداء المستندة على تعدد النوى.

بغض النظر عن نوع المعالج، تم التأكيد أيضاً على أن الهاتف القابل للطي سيأتي بنظام أندرويد 12، جنباً إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت. على الرغم من أنه من المُرجح أن تكون هناك طُرز مختلفة من حيث سعة التخزين الداخلية، إلا أن جميع التسريبات تؤكد على سعة ذاكرة عشوائية ثابتة على جميع الطُرز.

من المُقرر أن يتم الإعلان عن هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4، جنباً إلى جنب مع هاتف جالكسي زد فليب 4 في شهر أغسطس القادم، وربما قد يشهد الحدث الإعلان عن ساعة سامسونج التالية جالكسي ووتش 5.

بالعودة إلى معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC فقد تم تصميم المعالج بواسطة شركة TSMC بعقدة تصنيع 4 نانوميتر، وهو يقدم أداء أفضل بنسبة 10% وكفاءة طاقة أفضل بنسبة 30% مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen1 الذي تم تصميمه من قِبل شركة سامسونج.

بناءً على التسريبات السابقة، فلقد تأكدنا أن هاتف جالكسي زد فولد 4 سيأتي بتصميم مختلف قليلاً عن سابقه وهذا يظهر بوضوح من خلال حجم المفصلة الجديدة، وربما تمكنت الشركة الكورية من جعل التجاعيد أقل وضوحاً على الشاشة.

أيضاً الكاميرا الأمامية في الشاشة الداخلية ستكون أقل وضوحاً بفضل زيادة كثافة البكسل في مساحة أعلى المنطقة الخاصة بها من أجل إحفاؤها قليلاً عن الأنظار.

من حيث التصميم والمظهر العام، سيكون الهاتف أقصر قليلاً ولكنه سيكون أعرض قليلاً من هاتف جالكسي زد فولد 3، يبدو أن شركة سامسونج استلهمت التصميم من هاتف Oppo Find N.

سيأتي الهاتف مُرفق بقلم S-Pen ولكنه لن يحتوي على صومعة مخصصة للاحتفاظ بالقلم في حالة عدم استخدامه مما يعني أننا لا زلنا مُضطرين على شراء حافظة مخصصة للهاتف.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية مزدوجة سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة والتي ستدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، ومن المؤكد أن يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي أيضاً.