تصميم تخيُلي يستعرض هاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا باللون الذهبي!

مؤخراً شارك المصمم الشهير Technizo Concept مقطع فيديو قصير يستعرض من خلال التصميم التخيلي لهاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا ومن خلال هذا الفيديو تم استعراض الهاتف باللون الأبيض.

ولكن اليوم، قرر نفس المُصمم أن يشاركنا بمقطع فيديو جديد أوضح من خلاله نفس التصميم التخيلي للهاتف ولكن هذه المرة باللون الأصفر الذهبي.

هاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا يظهر باللون الذهبي

يمكنكم مشاهدة مقطع الفيديو بالكامل من خلال هذا الرابط. يبدو اختيار اللون الذهبي أمر مثير للاهتمام، حيث يأتي الهاتف باللون الأصفر الذهبي الغامق وليس بنفس اللون الذهبي الذي تعتمد عليه الشركات المصنعة الأخرى.

فقط نريد التنويه على شيء في غاية الأهمية وهو أن هاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا لم يظهر في أي تسريبات حتى الآن، مما يعني أن هذا التصميم هو بالكامل من وحي خيال المُصمم، ومع ذلك، فإن التصميم التخيلي أكثر من رائع.

ربما يكون لدى المصمم بعض المعلومات عن الهاتف التي لم يتم تسريبها حتى الآن. على كل حال، يمتاز الهاتف في هذا التصميم بجوانب سفلية وعلوية مسطحة، بينما تظهر الجوانب الجانبية منحنية للغاية، ربما هذا التصميم مستوحى من هاتف سامسونج جالكسي إس 22 الترا.

على ظهر الهاتف توجد أربع كاميرات خلفية، والكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 200 ميجابكسل. ويمكنكم رؤية شعار شركة سامسونج على ظهر الهاتف. وعلى الجانب الأيمن توجد جميع الأزرار المادية بما في ذلك زري رفع وخفض الصوت وزر الطاقة الرئيسية. تضمن التصميم وجود قلم S-Pen أيضاً.

الشاشة تمتاز بانحناء ملحوظ جداً

الشاشة منحنية، وهو أمر متوقع. وتوجد فتحة الكاميرا الأمامية في مركز منتصف الهاتف. تخيل المصمم أن الهاتف سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen2 SoC والذي لم تعلن عنه شركة كوالكم حتى الآن.

أخيراً وليس آخراً، من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا، بجانب أخوته الأرخص ثمناً في وقت مبكر من العام القادم.

من المحتمل أن نحصل على المزيد من التصميمات المستوحاة من خيال المصممين على مدار الأشهر القادمة. ولذلك، كلما كانت أحدث كلما كانت أفضل. ولكن حتى وإن جاء هاتف جالكسي إس 23 الترا بهذا التصميم الواضح أمامنا، فهو بكل تأكيد تصميم عصري ومثير للاهتمام.