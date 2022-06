شهدت جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، اليوم الخميس، واقعة إطلاق نار من قِبل مجهول على الطالبة إيمان إرشيد، أسفرت عن مقتلها.

وبحسب ما أفادت شبكة “سكاي نيوز عربية” نقلاً عن مصادر، فإن الشخص الذي أطلق النار ليس طالباً في الجامعة، وإنما قام بالتنكر وارتدى قبعة على رأسه وتوجه نحو الطالبة.

وأطلق الشخص الذي لا يتجاوزر عمره 24 عاماً، 5 رصاصات على الفتاة، واحدة في الرأس و4 طلقات في الجسد، ومن ثم قام رجال الأمن بمحاولة إلقاء القبض عليه إلا أنه أطلق النيران في الهواء واستطاع الفرار.

ووفقاً للمصادر، فإن الفتاة كانت قد خرجت من تأدية امتحانها لتوها، وكان يسير بجانبها رفيقها، وحينما أتى مطلق النار كانت الفتاة تعتقد أنه سلاح صوت وفقاً لردة فعلها.

وأكد مصدر في الأمن العام الأردني أن الأجهزة الأمنية لا تزال تحقق في القضية، وأنها قامت بضبط الشاب الذي كان برفقة الفتاة أثناء الحادثة، وقامت بالتحفظ عليه للتحقيق.

في غضون ذلك، تعهدت الجامعة في بيان رسمي “بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة”.

ونعت الجامعة طالبتها المرحومة إيمان إرشيد من كلية التمريض، وتقدمت من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.

غير مخصصة للحياة

رحم الله #إيمان_إرشيد المقداد

الطالبة الجامعية التي قُتلت غدرًا داخل الحرم الجامعي في #جامعة_العلوم_التطبيقية بـ #الأردن أمس في #مصر و اليوم الأردن نقرأ اخبارا عن فتيات غير مخصصات للحياة pic.twitter.com/Foq5pyBlqG — المدرب : عـبـدالله المكحل (@mukahhal1) June 23, 2022

هانت الأرواح وانعدمت المروءة.. البارحة تقتل نيرة أشرف في مصر بالطعن وتذبح بدم بارد أمام #جامعة_المنصوره واليوم إيمان ارشيد بالأردن تقتل بطلقة في الرأس وأربع طلقات بالجسد امام #جامعه_العلوم_التطبيقيه والسبب رفضهم الارتباط بمرضى نفسيين وقتله.#إعدام_قاتل_التطبيقيه — Khalid Gad (@Khalidgadmusic) June 23, 2022

The post مقتل طالبة داخل حرم جامعة أردنية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا