خبير تغذية يوضح ما الذي يسبب زيادة الوزن بدلا من تخفيضه

روسيا – أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية الروسي، أن زيادة الشهية بعد شرب القهوة، يؤدي إلى الإفراط بتناول الطعام وبالتالي إلى زيادة الوزن.

ويشير الخبير في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أنه يمكن عدم اكتساب كيلوغرامات إضافية عند محاولة التخلص من الوزن الزائد.

ويضيف موضحا، تجري عمليات التمثيل الغذائي في الجسم تحت تأثير عوامل مختلفة، لذلك يمكن تتسارع أو تتباطأ. و يعتقد البعض أن تحقيق الهدف المطلوب، ممكن من خلال تسريع عملية التمثيل الغذائي. وهناك أيضا اعتقاد خاطئ، يفيد بأن بعض الأطعمة تزيد من سرعة عملية التمثيل الغذائي.

ويقول، “يعتقد الناس، أن تناول منتج معين يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي سيخلصون سريعا من الوزن الزائد. وبالعكس توجد مواد غذائية تبطيء عملية التمثيل الغذائي لذلك يزداد وزنهم بسرعة. ولكن في الواقع إبطاء أو إسراع عملية التمثيل الغذائي بواسطة المواد الغذائية أمر غير علمي ولا يمكن ذلك”.

ووفقا له، يمكن أن تزيد القهوة والتوابل من استهلاك الطاقة في الجسم. ولكن من جانب آخر هذه المواد “السحرية” تسرع عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى زيادة الشهية.

ويقول، “تزيد القهوة من استهلاك الطاقة، وهناك توابل لها خصائص مشابهة. لذلك بعد تناول الطعام المتبل تتكون جزيئات غنية بالطاقة، ما يؤدي إلى فقدان الحرارة وفقدان الطاقة. ولكن القهوة والتوابل تعطي تسارعا طفيفا لاستهلاك الطاقة، ولكنها مقابل ذلك تزيد الشهية جدا”.

ويضيف، إن الشعور بالجوع بعد تناول هذه المنتجات، يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وبالتالي زيادة في الوزن بدلا من التخلص من الوزن الزائد. لذلك ينصح كل من يرغب في إنقاص وزنه الامتناع أو على الأقل التقليل من تناول الأطعمة الدهنية والحلويات.

