تحديث iOS 16 – مزايا الآيربودز الجديدة!

مع كل تحديث جديد لأنظمة تشغيل ابل، تهتم ابل بإضافة المزيد من المزايا إلى سماعات الآيربودز ومع تحديث iOS 16 هناك بعض التغييرات والمزايا التي ستكون مخصصة لسماعات AirPods اللاسلكية.

في الإصدار التجريبي الحالي iOS 16 Beta رصدنا تغييريين هامين في الإعدادات وخاصية الصوت المحيطي Spatial Audio وفي هذه المقالة سوف نسلط الضوء عليهما.

إعدادات سماعات الـ AirPods

قبل تحديث iOS 16 إذا كنت تود الذهاب إلى إعدادات سماعات الـ AirPods عليك الذهاب إلى الإعدادات Settings ثم البلوتوث Bluetooth ثم اختيار سماعات AirPods وأيضاً لا تستطيع الوصول إلى الإعدادات طالما السماعات غير متصلة بالايفون.

مع تحديث iOS 16 سوف يتغير هذا الأمر، حيث سيصبح الوصول إلى إعدادات الـ AirPods أسهل، فعند اتصال السماعات بالايفون ستجد الإعدادات الخاصة بالسماعات مباشرةً أسفل الملف التعريفي الخاص بك في الواجهة الرئيسية للإعدادات.

تخصيص الصوت المحيطي

الخاصية الجديدة هنا هي إمكانية تخصيص ميزة الصوت المحيطي بالاعتماد على إنشار رسم تخطيطي لشكل الوجه والأذن الخاص بالمستخدم ثم تعديل الصوت المحيطي وفقاً لذلك لرفع كفاءة الاستماع للصوتيات والفيديو.

ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio مع تقنية Dolby Atmos سوف تتيح للمستخدم الاستماع للأصوات من جميع الجهات التي تحيطك ومن أعلى أيضاً لتجعل التجربة الصوتية أكثر غنىً.

بعد التحديث إلى iOS 16 سوف تظهر لك خيارات إضافية لتخصيص الصوت المحيطي في سماعات الـ AirPods، إما لم تظهر لك بشكل تلقائي يمكنك الوصول إليها من إعدادات السماعات، وبها سيتم عمل مسح للوجه والأذنين تماماً مثل الطريقة التي يتم بها إعداد خاصية التعرف على الوجه Face ID.