طرحت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها الأسبوع الماضي التحديث التجريبي من نظام One UI Watch من أجل الجيل الرابع من ساعاتها الذكية، جالكسي ووتش 4.

تم طرح الإصدار التجريبي أولاً للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. وبهذا الشكل ستحصل كل من سامسونج جالكسي ووتش 4 وجالكسي ووتش 4 كلاسيك على تحديث One UI Watch 4.5 بالنسبة للمستخدمين المسجلين في البرنامج التجريبي.

بالتأكيد التحديث الجديد مستند على نظام WearOS 3.0 الذي تعمل به ساعات سامسونج الذكية دوناً عن غيرها والذي تم إطلاقه خصيصاً من أجلها العام الماضي بالتعاون مع شركة جوجل.

تم رصد تحديث One UI Watch 4.5 بواسطة منتدى Tizen Help، وبناءً على سجل التحديث يبدو أنه يحتوي على كم هائل من المزايا والتحسينات المثيرة للاهتمام.

وفقاً لسجل التحديث، فمن المقرر أن تحصل ساعات سامسونج جالكسي ووتش 4 على بعض التحسينات في شاشة الساعة هذا وبالإضافة إلى حصول المستخدمين على وظيفتي بطاقة SIM من أجل مساعدتهم على تحديد بطاقة SIM التي يفضلونها لاستقبال المكالمات الهاتفية.

أيضاً حصلت الإشعارات على بعض التحسينات الجديدة من أجل تمييز وتحسين تجربة المستخدم بشكل أفضل. بمجرد أن يصل التحديث لساعتك ستلاحظ معلومات إضافية مثل أسماء حسابات استعلامات البريد الإلكتروني الوارد.

أيضاً يُقال أن الــ Composer سيحصل على لوحة مفاتيح مدمجة مع دعم المسودة والعديد من الوظائف الإضافية الأخرى لكي تسهل من عملية الرد على الإشعارات بشكل أفضل.

بالإضافة إلى هذا، بدأت لوحة المفاتيح على الشاشة في ساعة جالكسي ووتش 4 في دعم مخطط QWERTY. ستحصل أيضاً على ميزة الإدخال المستمر بسلاسة باستخدام لوحة المفاتيح والإدخال الصوتي والكتابة اليدوية.

بجانب التحسينات السابقة، سيوفر الإصدار التجريبي من برنامج One UI Watch 4.5 ميزة القدرة على تعيين اسم للتنبيهات في الإعدادات.

تحديث One UI Watch 4.5 التجريبي يشق طريقه إلى ساعة جالكسي ووتش 4

في الوقت الحالي، يتم طرح التحديث التجريبي لكل من مستخدمي جالكسي ووتش 4 وجالكسي ووتش 4 كلاسيك المسجلين في برنامج التحديث التجريبي.

يبلغ حجم التحديث حوالي 800 ميجابايت مما يعني أنه تحديث هائل ولكن من المتوقع أن يوفر العديد من التحديثات والتحسينات المثيرة للاهتمام من حيث تجربة المستخدم للأجهزة القابلة للارتداء المدعومة.