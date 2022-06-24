خمس مزايا جديدة في متصفح كروم على الايفون والايباد

قد يكون سفاري هو المتصفح الافتراضي على أجهزة الايفون والايباد وأجهزة ابل عموماً إلا أن البعض يفضل متصفحات بديلة مثل متصفح جوجل كروم والذي حصل بدوره على تحديث جديد أضاف خمسة مزايا جديدة مهمة.

تعزيز التصفح الآمن

قامت جوجل في الإصدار الجديد من متصفح كروم بتعزيز لحماية المستخدم من الاحتيال والبرمجيات الخبيثة وتهديدات الويب. إذا كنت تتصفح الويب من خلال متصفح كروم على الايفون والايباد سوف يقوم المتصفح بتحذيرك بشكل مسبق قبل الدخول إلى أي صفحة مشبوهة.

أيضاً عندما تقوم بكتابة اسم المستخدم أو كلمة المرور سوف يتم تنبيهك إن كان تم اختراق بينات تسجيل الدخول سابقاً لتغييرها وأخذ احتياطاتك.

الملء التلقائي لكلمات المرور

إذا كنت تستخدم متصفح كروم على الحاسوب أو الأندرويد ويحفظ الكثير من بيانات الدخول وكلمات مرور المواقع والخدمات، بات بالإمكان مزامنتها مع متصفح كروم على الايفون والايباد مع الملء التلقائي لكلمات المرور سواء داخل المتصفح أو في التطبيقات المختلفة.

اكتشاف المحتوى

في الصفحة الرئيسية لمتصفح جوجل كروم سوف يتم عرض محتوى من الإنترنت مناسب لاهتماماتك المختلفة في قسم اكتشف Discover، بجانب خيارات أخرى لعرض التبويبات الحديثة وتاريخ التصفح واستكمال جلسة التصفح السابقة أو البحث مباشرةً في جوجل وغير ذلك.

ترجمة صفحات الإنترنت

ميزة أخرى مهمة باتت متاحة في متصفح كروم على الايفون والايباد وهي ترجمة المواقع من أي لغة إلى أي لغة تريد، حيث يقوم المتصفح بالتعرف التلقائي على لغة الموقع وترجمتها للغة التي تختارها.

استخدام الأوامر المكتوبة

يمكنك كتابة بعض الأوامر لمتصفح كروم في شريط البحث لتنفيذها بشكل سريع مثل حذف بيانات التصفح Delete history حيث سيقوم المتصفح تلقائياً بالتعرف على الأمر وعرض في قائمة الاقتراحات لتنفيذه.