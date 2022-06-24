أخيرا – سيأتي كل من جالكسي إس 23 و إس 23 بلس بكاميرا سيلفي جديدة!

بناءً على تقرير جديد، فمن المحتمل أن تأتي هواتف جالكسي إس 23 بكاميرا أمامية جديدة. فقط للتوضيح، الهواتف المعنية هي جالكسي إس 23 وجالكسي إس 23 بلس، نظراً لأن هذين الهاتفين استخدما نفس مستشعر الكاميرا الأمامية لعدة سنوات.

أخيراً سيأتي كل من جالكسي إس 23 وإس 23 بلس بكاميرا سيلفي جديدة

على مدار السنوات الماضية، كان الطراز الوحيد في السلسلة الذي يحصل على ترقية في الكاميرا الأمامية هو طراز Ultra، في حين أن كل من الطراز القياسي وطراز Plus كانا يستخدمان نفس مستشعر الكاميرا الأمامية منذ عام 2019 أي على مدار ثلاثة أعوام تقريباً.

ولكن بناءً على التقرير الصادر من موقع GalaxyClup فسيأتي كل من جالكسي إس 23 وجالكسي إس 23 بلس بكاميرا أمامية جديدة عبارة عن مستشعر بدقة 12 ميجابكسل، بدلاً من مستشعر 10 ميجابكسل الذي تستعين به شركة سامسونج منذ سلسلة جالكسي إس 9.

في الحقيقة هذه هي المعلومة الوحيدة الجديدة التي لدينا اليوم، على الرغم من إننا لا نعرف المزيد من التفاصيل عنها، إذ من المحتمل أن تكون كاميرا سيلفي أسفل الشاشة، ولكن لا يوجد تأكيد على صحة هذه المعلومة بعد.

اشتملت سلسلة هواتف جالكسي إس 23 على فتحة ثقب مركزية لإيواء كاميرا الصور الشخصية، بينما يحتوي هاتف سامسونج القابل للطي جالكسي زد فولد 3 على كاميرا أسفل شاشته الداخلية وفتحة ثقب مركزية لكاميرا الشاشة الخارجية.

بالتأكيد سيأتي هاتف جالكسي زد فولد 4 بكاميرا أسفل الشاشة الداخلية، ووفقاً للتسريبات السابقة من المحتمل أن تكون أقل وضوحاً عن سابقتها بفضل كثافة عدد البكسل الأكبر حول العدسة.

لذا، من المحتمل أن تأتي سلسلة هواتف جالكسي إس 23 بكاميرا أسفل الشاشة أيضاً، وبالتأكيد ستكون ترقية ممتازة إذا ضمنت الشركة الكورية توافرها في سلسلة هواتفها الرئيسية التالية. لا يتبقى أمامنا سوى الانتظار لنرى بأنفسنا ما إذا كانت ستأتي السلسلة بهذه الميزة أم لا، على الرغم من أنني أعتقد أنها ستأتي بكاميرا مثقبة.

سيتم الإعلان عن السلسلة الجديدة خلال الربع الأول من العام القادم

من المتوقع أن يتم الإعلان عن سلسلة هواتف سامسونج جالكسي إس 23 في وقت ما خلال الربع الأول من عام 2023. بالتأكيد سيكون لدى الشركة ثلاث هواتف رئيسية كالمعتاد.

على الرغم من اقترابنا من هذا الموعد إلا إننا لم نحصل على أي تسريبات دقيقة توضح تفاصيل أي من الهواتف الثلاث إذ يبدو أن سامسونج متحفظة بشكل كبير على عدم تسريب أي معلومات دقيقة حول السلسلة أو ربما يرجع السبب لنتيجة التركيز على هواتفها القابلة للطي المتوقع الإعلان عنها في شهر أغسطس القادم.