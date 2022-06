قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت!

إنجلترا – لكل منا بالتأكيد طعام مفضل، وسواء كان ذلك الآيس كريم أو البيتزا أو المعكرونة، إلى غير ذلك، فإن كل خيار يقول شيئا عن شخصياتنا.

وبحسب مقال كتبه تشارلز سبنس، أستاذ علم النفس التجريبي في جامعة أكسفورد، بعنوان “ما الرابط بين الشخصية وسلوك الطعام؟”، ونُشر مؤخرا في مجلة Current Research in Food Science: “أنشأ الباحثون عددا من الروابط القوية بين خصائص الشخصية وتفضيلاتنا وحساسيتنا للأذواق الخمسة الأساسية، المذاق الحلو والمر والمالح والحامض ومذاق أومامي (المعروف شعبيا بالطعم اللذيذ، وهو مصطلح ياباني يعني طعم لاذع لطيف).

وأوضح في المقال أنه وفقا لنظرية السمات الشخصية الخمسة الكبار، هناك خمسة عوامل رئيسية تحدد شخصية الفرد، وهي:

الضمير: (Conscientiousness) يصف هذا الشخص المسؤول، والحذر، والذي يملك هدفا، ولديه سيطرة عالية على الاندفاع ويميل إلى التنظيم والانضباط.

الوفاق: (Agreeableness) هذا يصف الشخص الذي يكون محترما ورحيما وواثقا ومتسامحا ويحاول تجنب المشاكل. ويميل إلى أن يكون أكثر تعاونا ومفيدا.

العصبية: (Neuroticism) يصف هذا الشخص الذي ينجذب نحو مشاعر مقلقة، مثل القلق والاكتئاب، وينزعج بسهولة.

الانفتاح: (Openness) يصف هذا الشخص المنفتح على التجارب الجديدة والفضولي لمعرفة العالم. إنه مبدع وسعيد للحديث عن الأفكار المجردة.

الانبساط: (Extraversion) يصف هذا الشخص الذي يبحث عن الإثارة ويكون نشطا ومؤنسا للغاية. وهو ثرثار ولديه الكثير من التعبير العاطفي ويتمتع بالطاقة حول الآخرين.

وأضاف سبنس: “من المثير للاهتمام، أن العديد من هذه السمات ترتبط بجوانب مختلفة من سلوك الناس الغذائي”.

وواصل البروفيسور سبنس توضيح أن أحد الروابط الأكثر شيوعا بين الشخصية وسلوك الطعام ينبع من أبعاد الانبساط أو الانطواء.

ويميل أصحاب سمة الانبساط إلى البحث عن المزيد من الإحساس، سواء من الطعام الذي يأكلونه، أو من الموسيقى التي يستمعون إليها، بمعنى أن المنبسطين يميلون إلى الانخراط في سلوكيات البحث عن الإحساس أكثر من الانطوائيين، لذلك من المرجح أن يختار المنبسطون طبقا حارا أكثر من الانطوائيين”.

وتابع: “ارتبط البحث عن الحداثة أيضا بتفضيل الأطعمة المالحة. بينما يبدو أن الأفراد القلقين يستمتعون بمجموعة أضيق بكثير من الأطعمة. وإذا كنت شخصا منفتحا على تجربة أشياء مختلفة في الحياة، فمن المرجح أنك منفتح على تجربة أطعمة جديدة”.

وأشار البروفيسور سبنس في مقاله إلى أنه “في إحدى الدراسات، تناول المشاركون الذين سجلوا درجات أعلى من المتوسط ​​في الانبساط، نحو 4.5 حصص أكثر من الفاكهة والخضروات مجتمعة في الأسبوع مقارنة بأقرانهم الذين كانوا أقل انبساطا”.

كما أنهم يستهلكون كميات أقل من الأطعمة غير الصحية، مثل رقائق البطاطس أو البطاطا المقلية. ومع ذلك، ليس من الجيد أن يكونوا من محبي الأطعمة ذات المذاق المر، حيث أوضح سبنس: “كما قال مؤلفو إحدى الدراسات: ظهرت تفضيلات الذوق المر بشكل عام كمؤشر قوي للميكيافيلية، والاعتلال النفسي، والنرجسية، والسادية اليومية”.

