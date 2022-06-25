تسريبات سامسونج – هذه هي سعة تخزين هواتف الجيل الرابع القابلة للطي!

بناءً على بعض التسريبات التي ظهرت مؤخراً فمن المحتمل أن تأتي هواتف الجيل الرابع القابلة للطي لشركة سامسونج بسعات تخزينية جديدة. من المتوقع أن يحتوي هاتف جالكسي زد فولد 4 على سعة تخزين 1 تيرابايت كحد أقصى، بينما تصل سعة التخزين على هاتف جالكسي زد فليب 4 إلى 512 جيجابايت.

الآن، تم التأكيد على أن هذه هي بالفعل سعات التخزين الداخلية على هواتف الجيل الرابع القابلة للطي من قِبل الموقع الرسمي لمنظمة معلومات الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية.

هذه المنظمة هي عبارة عن مؤسسة غير ربحية في كوريا الجنوبية تدير جميع المعلومات الخاصة بالهواتف المفقودة في الدولة. بالإضافة إلى هذه المعلومة الهامة، فلقد احتفظت المنظمة بجميع الإصدارات الخاصة بهواتف الجيل الرابع القابلة للطي والتي يمكنكم رؤيتها في الصورة السابقة.

تم رصد كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 من قِبل مستخدم على منصة Reddit وهذه هي الإصدارات المتوقع إطلاقها في موطن الشركة الرئيسي، كوريا الجنوبية.

تأتي هواتف جالكسي زد فولد 4 بأرقام طُرز SM-F936N و SM-F721N ولقد اتضح أن الطراز الأول سيحصل على سعة تخزين 1 تيرابايت. أما بالنسبة لهاتف جالكسي زد فليب 4، فمن المقرر أن يحصل على كل من SM-F7210 و SM-F721U1 على سعة تخزين 512 جيجابايت.

هذا يعني أنه من المحتمل أن يتم إطلاق الجيل الرابع من هواتف سامسونج القابلة للطي بسعات تخزينية أكبر مقارنة بالأجيال السابقة في معظم بلدان العالم. ولكن بالرغم من ذلك، ستظل هناك بعض المناطق التي ستحصل على سعات تخزين 512 جيجابايت و 256 جيجابايت من كلال الهاتفين.

نتوقع أن تبدأ سعات تخزين كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 من 256 جيجابايت و 128 جيجابايت على التوالي. مما يعني أنهما سيأتيان بنفس سعة التخزين الأساسية التي جاء بها كل من جالكسي زد فولد 3 وجالكسي زد فليب 3.

من المحتمل أن تأتي هواتف الجيل الرابع بأسعار أرخص من الجيل الحالي

خلال الشهرين الماضيين تم رصد العديد من التسريبات والشائعات الخاصة بكل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 وكنا نحاول معكم في موقع أخبار التطبيقات أن نغطيها جميعها أول بأول.

من المتوقع أن تأتي هواتف الجيل الجديد بعدد كبير من الترقيات، ولكن الخبر الوحيد المُفرح هو أنه من المحتمل أن تأتي الهواتف بأسعار أرخص من الجيل الحالي، إذ يقال أن هاتف جالكسي زد فليب 4 سيبدأ سعره عند 900$ دولار أمريكي أي أنه سيأتي أرخص بفارق 100$ دولار تقريباً.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي زد فولد 4 فمن المحتمل أن يشهد انخفاضاً قيمته 200$ دولار أمريكي أي عند 1600$ دولار تقريباً. وعلى الرغم من عدم تأكيد صحة هذه الشائعات إلا أننا ننتظر المزيد من التسريبات خلال الآونة القادمة.