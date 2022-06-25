إنقاذ ايفون من أحد الأنهار بعد غرقه لمدة 10 أشهر!

بين الحين والآخر تنتشر قصص غريبة حول الايفون، آخر تلك القصص ما تداولته وسائل الإعلام البريطانية عن انتشال هاتف ايفون من الغرق بعد مرور 10 أشهر من وجوده في قاع أحد الأنهار.

أحد الأشخاص ويُدعى أوين دايفز أسقط الايفون الخاص به في نهر واي بالقرب من مدينة سيندرفورد إحدى مدن مقاطعة غلوسترشير الإنجليزية، ويرجع تاريخ الواقعة إلى أغسطس من عام 2021 الماضي، حدث ذلك بينما كان صاحب الواقعة يتجول أثناء حفلة التخرج الخاصة به بحسب ما ورد في تقرير BBC.

لم تنته القصة بعدُ هنا، فعندما كان أحدهم يجدف في النهر وجد الجهاز فأخذه إلى المنزل وقام بتجفيفه وعرض صورة الهاتف على الإنترنت في محاولة منه لإيجاد مالكه الأصلي.

لم يكن يتوقع الشخص الذي عثر على الجهاز أن يعمل الهاتف مرة أخرى لأنه كان مليئاً بالماء من جميع الجهات لكن بعد استخدام مجفف وتركه في الهواء والتأكد من جفافه تماماً ثم وضعه على الشاحن كانت المفاجأة أن الهاتف لا يزال يعمل!

عند فتح الايفون كان هناك صورة شخصية موجودة كخلفية للجهاز ومكتوب تاريخ 13 أغسطس 2021، وهو التاريخ الموافق لسقوط الايفون في النهر.

بعدها، تم نشر صورة الهاتف على الإنترنت وبعد آلاف المشاركات من المستخدمين تم التوصل إلى صاحب الهاتف الذي كان فقد الأمل تماماً في العثور على الهاتف مرة أخرى.

جدير بالذكر أن هواتف الايفون الجديدة مقاومة للماء بمعيار IP68 أي يمكنها البقاء في الماء العذب حتى 30 دقيقة وعلى عمق 1.5 كحد أقصى لكن الكثير من هواتف الايفون يمكنها الصمود لما يتعدى تلك الحدود بكثير.

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