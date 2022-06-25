رصد الإصدار الخلوي من ساعة جالكسي ووتش 5 على موقع FCC!

مؤخراً، صادقت لجنة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية على سلسلة ساعات سامسونج الذكية التالية، جالكسي ووتش 5، حيث تم رصد ثلاث طُرز جديدة للساعة بأرقام طُرز SM-900 و SM-910 و SM-920.

على الأرجح الطرازين الأوليين هما المتغيران بحجم 40 و 44 مم للإصدار القياسي جالكسي ووتش 5. ومن المفترض أن يكون رقم طراز SM-920 تابع للإصدار الاحترافي جالكسي ووتش 5 برو الذي تعرض لكم هائل من التسريبات على مدار الأسابيع القليلة الماضية والذي من المتوقع أن يأتي بحجم 46 مم.

وقد وافقت الهيئة التنظيمية في الولايات المتحدة على ثلاث نماذج مختلفة بأرقام طُرز SM-R905 و SM-R915 و SM-R925 ومن المتوقع أن تكون هذه هي المتغيرات الخلوية LTE من الساعة الذكية التالية.

تم رصد الثلاثة نماذج على موقع قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية بواسطة موقع MySmartPrice ولكن لم تكشف قوائم الساعات عن أي تفاصيل دقيقة حول الساعات.

ولكن هناك العديد من التقارير المتضاربة بشأن سرعة الشحن التي تدعمها الساعة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن ساعة جالكسي ووتش 5 تدعم الشحن بقدرة 10 وات وهي بمثابة ترقية طفيفة ولكنها في غاية الأهمية مقارنة بساعات سامسونج الذكية السابقة التي تدعم الشحن بقدرة 5 وات فقط.

ومع ذلك، أصدرت بعض المواقع التقنية تقارير تفيد بأن ساعة جالكسي ووتش 5 قد تأتي بسرعة شحن 5 وات فقط، وذلك بناءً على توثيق لجنة الاتصالات الفيدرالية.

نأمل أن تأتي طُرز الساعة الذكية الجديدة بمعدل شحن 10 وات وليس 5 وات. ومع ذلك مازلنا في انتظار التأكيد على سرعة شحن الإصدار الاحترافي من الساعة.

من خلال التسريبات السابقة تم التأكيد على أن ساعة جالكسي ووتش 5 برو ستأتي ببطارية سعتها 572 مللي أمبير في الساعة، وبهذا الشكل تكون هذه هي أفضل ساعة للعلامة التجارية من حيث سعة الشحن.

أيضاً هناك بعض المصادر التي أكدت على أن الشركة قد تتخلى عن ميزة الإطار المادي الدوار وعدم التركيز على الأمور الجمالية والمظهر ولكن بدلاً من ذلك التركيز على الوزن النهائي وعمر البطارية.

إذا جاء الطراز الاحترافي، جالكسي ووتش 5 برو، بسرعة شحن 5 وات فقط، فبالتأكيد سوف تستغرق الساعة فترة زمنية طويلة جداً حتى تكتمل نسبة الشحن من 0 وحتى 100%.

في نفس الوقت من المتوقع أن تأتي النماذج الأصغر حجماً بعمر بطارية أكبر من الإصدارات السابقة، وبالتالي، من الضروري أن تهتم سامسونج بالتركيز على زيادة سرعة الشحن في جميع طُرز السلسلة لمساعدة المستخدمين على شحنها بشكل أسرع.