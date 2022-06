رغم كونه “مشكلة محرجة”.. خمسة أسباب تجعل التعرق مفيدا لصحتنا

الولايات المتحدة – يعد التعرق أمرا طبيعيا إذا شعرت بالحرارة أو مارست التمارين الرياضية، ولكن البعض قد يتعرقون بشكل مفرط، ما قد يتحول إلى حالة مزعجة.

ومع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع خلال أشهر الصيف، من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب قضاء الكثير من الوقت في الشمس. ومع ذلك، فهذا لا يعني أنه يجب علينا تجنب التعرق بأي ثمن.

وكشف الخبراء أن هذه الوظيفة الجسدية لها بالفعل تأثير إيجابي على بشرتنا وأجسادنا.

العرق يمنع أجسامنا من السخونة الزائدة

السبب الرئيسي لتعرقنا هو تنظيم درجة حرارة الجسم. وتقول ميلاني بالم، طبيبة أمراض جلدية ومؤسسة مركز Art of Skin MD في سان دييغو: “يؤدي العرق وظيفة مهمة في تبريد أجسامنا بشكل فعال”. ويحدث ذلك، من خلال إفراز الغدد العرقية للعرقَ على سطح الجلد ليتبخر ويُساهم في تقليل درجة حرارة الجسم الداخلية.

يزيل سموم الجسم

تظهر الأبحاث أن الغدد العرقية تساعد بشرتنا على تصفية السموم من الجسم، مثل الكحول، وهو بدوره ما يعزز نظام المناعة لدينا.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2016 أن أولئك الملتزمين بالتمارين الرياضية القوية للحفاظ على اللياقة البدنية لديهم مستويات أقل من المعادن الثقيلة في أجسامهم، مثل الزئبق أو الرصاص.

وبتركيزات عالية، يمكن أن تقلل هذه السموم من مستويات الطاقة ولها آثار ضارة على الأعضاء.

يعزز البشرة النقية والصحية

يعمل العرق كحماية طبيعية من الجراثيم والبكتيريا. وعندما نتعرق، تنفتح المسام. وأوضح طبيب أمراض جلدية أن العرق يحفز المسام على التخلص من الزيوت والأوساخ العالقة بداخلها، ولكن للاسفادة من هذه الفائدة يجب الانتباه إلى عدم ترك العرق حتى يجف لأن ذلك قد يجعل الأوساخ والزيوت والبكتيريا تتراكم تحت الجلد، ما يؤدي إلى ظهور البثور.

ويساعد العرق في الحفاظ على صحة الجلد أيضا عن طريق زيادة تدفق الدم، عندما يقترن بالتمارين الرياضية.

وتضمن الدورة الدموية الفعالة تغذية خلايا الجلد بالعناصر الغذائية والأكسجين التي تحتاجها.

يساعد في إنقاص الوزن

يمكن أن يؤدي التعرق إلى تسريع فقدان الوزن المائي في الجسم، ولهذا السبب يذهب الملاكمون إلى الساونا قبل المباراة لتسريع عملية إنقاص الوزن.

ويشرح الدكتور روبرت أ.هاغينز، رئيس الأبحاث والأداء الرياضي والسلامة في معهد Korey Stringer في جامعة كونيتيكت، أنه بينما تخسر الوزن من الناحية الفنية من التعرق، فإن التغيير مؤقت فقط: “إنها ليست كتلة دهنية، وهو الوزن الذي يهدف معظم الناس إلى خسارته”.

وتشير بعض الأدلة إلى أن الفرد الذي يتعرق أثناء التمرين يعني أنه يمارس تمرينا أكثر كثافة.

ونظرا لأن جسمك يعمل بجد، فأنت أيضا تستخدم الطاقة وتحرق السعرات الحرارية. وهي أيضا علامة على صحة القلب والأوعية الدموية الجيدة.

يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى

تطلق الغدد العرقية الماء على سطح بشرتك، لذا، فإن كمية الماء الأقل في الجسم تساوي عددا أقل من المرات التي سترغب فيها في استخدام الحمام.

وهذا يعني أن هناك فرصة أقل لتواجد المواد المسببة لحصوات الكلى في الكلى والمسالك البولية.

وفي المقابل، نشرب المزيد من الماء عندما نتعرق ما يعني طرد هذه المعادن من نظامنا.

المصدر: ذي صن

