كل ما نعرفه عن سماعات AirPods Pro 2 المنتظرة

نحن الآن في انتظار الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro الذي طال انتظارها، والتي من المتوقع أن تأتي بقائمة طويلة من المزايا والتغييرات الجديدة.

سماعات AirPods Pro 2 سوف تأتي مع المزايا التالية وفقاً لما ذكره موقع 52Audio المتخصص في إلكترونيات السماعات:

معالج H1 محسن: بأداء أفضل للصوت وعزل الضوضاء واستهلاك أقل للطاقة.

بأداء أفضل للصوت وعزل الضوضاء واستهلاك أقل للطاقة. دعم ميزة Find My: حتى يتمكن المستخدم من العثور على السماعات المفقودة على الخريطة عبر خدمة Find My لتحديد موقعها الجغرافي، مع تسريبات سابقة أفادت أن السماعات ستكون قادرة على إصدار الأصوات للتنبيه في حالة ضياعها.

حتى يتمكن المستخدم من العثور على السماعات المفقودة على الخريطة عبر خدمة Find My لتحديد موقعها الجغرافي، مع تسريبات سابقة أفادت أن السماعات ستكون قادرة على إصدار الأصوات للتنبيه في حالة ضياعها. تتبع نبض القلب: أحد المزايا الصحية التي تنوي ابل إضافتها للسماعات لمساعدة الرياضيين وحتى المستخدمين العاديين.

أحد المزايا الصحية التي تنوي ابل إضافتها للسماعات لمساعدة الرياضيين وحتى المستخدمين العاديين. تتبع درجة حرارة الجسم: ميزة أخرى للصحة يُشاع عنها منذ فترة.

ميزة أخرى للصحة يُشاع عنها منذ فترة. دعم ضعاف السماع: يُقال أن سماعات AirPods Pro 2 قد تساعد ضعاف السماع على سماع الأصوات من حولهم في البيئة بصورة أفضل.

يُقال أن سماعات AirPods Pro 2 قد تساعد ضعاف السماع على سماع الأصوات من حولهم في البيئة بصورة أفضل. منفذ USB C : بدلاً من منفذ Lightning المعتاد سيكون هناك منفذ USB C لشحن السماعات.

لا يزال هناك اختلاف وتضارب قائم بين مختلف التسريبات حول إذا ما كانت ابل سوف تُبقي على تصميم سماعات AirPods أم تقدم تصميماً جديداً بجذع أقصر أو بدونه على الإطلاق.

أيضاً بخلاف ذلك لا يتوقع أن نشهد تغيراً في سعر السماعات عن المعتاد، في انتظار الإعلان الرسمي عنها بالتزامن مع هواتف ايفون 14 في شهر سبتمبر المقبل.