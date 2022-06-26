تسريبات شاومي 12 ألترا – تفاصيل جديدة حول مواصفات هاتف شاومي المرتقب!

خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت بعض التقارير المتضاربة والمربكة بشأن مواصفات هاتف شاومي المرتقب، شاومي 12 الترا – Xiaomi 12 Ultra. مؤخراً شارك Shadow_Leak مواصفات هاتف على موقع تويتر، بينما شاركنا Yogesh Brar بمواصفات مختلفة للهاتف.

ومع ذلك، فقد أكد المُسرب من خلال تغريدته على أنه ليس متأكداً بنسبة 100% من صحة المعلومات التي نشرها، ومع ذلك فهو أشار إلى الكثير من التفاصيل حول مواصفات الهاتف. دعونا نتعرف عليها معكم من خلال هذا التقرير.

جدير بالذكر أن هناك اختلافات بارزة بين التقريرين من حيث سعة البطارية وسرعة الشحن ومواصفات الكاميرا الأمامية. على الأرجح سيأتي هاتف شاومي 12 الترا بشاشة قياس 6.7 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED دقتها +QHD بمعدل تحديث 120Hz داعمة لتقنية LTPO لتوفير معدلات تحديث ديناميكية لتوفير الطاقة.

سيتم تجهيز الهاتف بمعالج كوالكم الرائد الجديد كلياً Snapdragon 8+ Gen1 SoC وهو أمر منطقي ومتوقع نظراً لأن الشركة الأمريكية كشفت النقاب عن المعالج الجديد الشهر الماضي ومن المتوقع أن تأتي جميع الهواتف الذكية الرائدة خلال الفترة المقبلة مدعومة بهذا المعالج نظراً لأنه يقدم العديد من التحسينات على صعيد مستوى الأداء واستهلاك الطاقة ودرجات الحرارة مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen1 SoC.

سيحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت رام من النوع LPDDR5 مقترنة بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من النوع UFS 3.1 عالية السرعة.

شاومي 12 ألترا قد يدعم الشحن بسرعة 67 وات أو 120 وات

هذه هي نقطة الجدل والخلاف الرئيسية بين التقارير المُسربة مؤخراً على موقع تويتر، حيث ذكر المُسرب أن الهاتف يحتوي على بطارية سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات.

في حين أن التسريب الأخر أكد على وجود بطارية 5050 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات. لذا، لا نعلم أيهما الأكثر صحة في التسريبين.

أما بالحديث عن قدرات التصوير الفوتوغرافي، فسوف يمتاز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل بمعدل تقريب 5x وكاميرا ToF ودعم إمكانية الضبط التلقائي للصورة بالليزر.

الجانب الأمامي من الهاتف يحتوي على كاميرا بدقة 20 ميجابكسل. الجدير بذكرة أن الشركة تعاونت مع Lecia العلامة التجارية الرائدة في صناعة التقنيات البصرية من أجل ضبط ومعايرة الألوان في كاميرا هاتف شاومي 12 ألترا مما يعني أن الهاتف سيقدم نتائج احترافية وعالية الجودة في قدرات التصوير.

سيأتي الهاتف بواجهة MIUI 13 وهي أحدث واجهة مخصصة من شركة شاومي مستندة على نظام أندرويد 12. أخيراً وليس آخراً، من المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن الهاتف الرائد خلال شهر يوليو القادم.