تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – تطبيقات مميزة وعروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق تراتيل القرءان – التطبيق الأمثل لاستماع القرآ‪ن

يتيح لك هذا التطبيق المميز الاستماع لما يزيد عن 200 قارئ بأكثر من 10 روايات مختلفة، مع إمكانية تحميل أي سورة للاستماع إليها بدون الحاجة للإنترنت، ويحتوي على أكثر من 200 قاريء يتلون القرءان بأكثر من 10 روايات مختلفة، مع إمكانية تشغيل السور في الخلفية. التطبيق مجاني بالكامل ولا يحتوي على أي إعلانات.

السعر : مجاني

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تطبيق Remote Touchpad – حول الايفون والايباد إلى فأرة

هو تطبيق يتيح لك استخدام الايفون أو الايباد كلوحة لمس أو لوحة مفاتيح للحاسوب بنظام ويندوز أو ماك، بذلك يمكنك التحكم عن بعد في أجهزة الحاسوب الخاصة بك. التطبيق مفيد أيضاً في حالة تعطل لوحة اللمس أو المفاتيح الخاصة بالحاسوب.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Money Tracker لإدارة النفقات

هو تطبيق يتيح للمستخدم إدارة الأموال الخاصة به ومعرفة كيف ينفق أمواله وأوجه الإنفاق المختلفة، يساعدك التطبيق على وضع ميزانية شهرية كما يعرض لك رسوم بيانية تحليلية لنفقاتك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق culur لتلوين الصور

هو تطبيق بإمكانه تحويل أي صورة إلى رسم قابل للتلوين، بإمكانك التقاط صورة أو تحميل صورة من الجهاز للتطبيق وسوف يقوم بتحويلها إلى نموذج يمكن تلوينه بعد الطباعة وبذلك يغنيك عن شراء كتب التلوبن!

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق cRate Pro لتحويل العملات

هو تطبيق يتيح لك التحويل من وإلى العملات المختلفة اعتماداً على أحدث سعر للصرف، التطبيق يدعم أكثر من 160 عملة كما يعرض لك رسم بياني لتغير أسعار الصرف خلال الفترة الأخيرة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق X-Reader لقراءة الكتب الإلكترونية

هو تطبيق يتيح للمستخدم قراءة الأنواع المختلفة للكتب الإلكترونية سواء PDF أو ePub أو كيندل وغيرها من الصيغ بطريقة مريحة مع خيارات متعددة للتحكم بتجربة القراءة.

السعر : مجاني لفترة محدودة