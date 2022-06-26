تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات عملية ممتازة ستعتمد عليها يومياً!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

BetterSleep

هل تواجه صعوبة في الدخول إلى النوم كل ليلة من جراء يوم تعب طويل مرهق وشاق؟ الحل بين يديك إذ يمكنك الاعتماد على تطبيق BetterSleep من أجل الاستماع إلى الأصوات الهادئة التي تخفف من حدة الأرق والتوتر وتساعدك على الدخول في النوم العميق خلال أقصر فترة زمنية ممكنة. يمكنه أيضاً تتبع حالة نومك وتسجيل الأصوات المزعجة ويحتوي على قصص وأصوات مختلفة تساعدك على النوم والعديد من الميزات الرائعة.

السعر : مجاني

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Any.do

تطبيق Any.do هو واحد من أفضل تطبيقات إدارة المهام على الأندرويد ويمكنك القول أنه يقوم بجميع المهام الأساسية بشكل لائق وصحيح وبشكل احترافي. يمكنك إضافة المهام الأساسية والمهام الفرعية والعديد من الملاحظات والتذكيرات التي تود تذكرها بشكل دائم. في نفس الوقت، التطبيق متكامل مع العديد من الخدمات السحابية لكي تتمكن من الوصول إلى جميع مهامك عبر أجهزة مختلفة سواء من خلال استخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو التابلت. لحسن الحظ أن معظم ميزاته مجانية ولن تحتاج إلى الاشتراك في الخطط المدفوعة خاصة وأنه متكامل أيضاً مع مساعد جوجل الرقمي وأمازون أليكسا بشكل مجاني.

السعر : مجاني

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Glimesh: Live Streaming

بمساعدة تطبيق Glimesh يمكنك بث الكثير من الأشياء والمحتوى المختلف وذلك يشتمل على الألعاب والفنون والموسيقى وغير ذلك بكثير. يمكنك حتى الدردشة مع أصدقائك ومتابعيك الجدد بسهولة شديدة. ومع ذلك التطبيق يعمل بشكل رائع من برنامج OBS إذا كنت تفضل استخدام الكمبيوتر من أجل البث. على الرغم من أن التطبيق لا يزال جديد وهناك عدد قليل من المستخدمين ولكنها فرصة رائعة لكي تكون من أوائل المشاركين على المنصة.

السعر : مجاني

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Anchor

هناك العديد من تطبيقات البودكسات على متجر جوجل بلاي، ولكن تطبيق Anchor تطبيق رائع ويتيح لك تنزيل أو بث ملفاتك الصوتية بسهولة شديدة. تطبيق Anchor يوفر استضافة غير محدودة ويتيح لك تسجيل الصوت ومشاركتها بشكل مباشر على منصات مختلفة ومنها الآيتونز أو جوجل بودكاستس واستيراد الصوتيات من الأجهزة المختلفة.

السعر : مجاني

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Leap Fitness Step Counter

هل تبحث عن تطبيق لإحصاء عدد خطواتك التي تمشيها كل يوم؟ إليك تطبيق رائع إذا كنت لا تفضل الاعتماد على Google Fit. يعمل تطبيق Leap Fitness بشكل رائع مع جميع الميزات الأساسية التي قد تحتاج إليها ولا يتطلب من إنشاء حساب أو تسجيل دخول أو أي من هذه الروتينيات ولكن لا يوفر خدمة سحابية. باستخدام المستشعرات المتواجدة في هاتفك الأندرويد يمكنه احتساب عدد الخطوات التي تمشيها كل يوم ويشتمل على سمات مختلفة وتقارير بيانية متعددة ونسخ احتياطي على جوجل درايف وكل هذا بشكل مجاني.

السعر : مجاني

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Memorigi

Memorigi هو واحد من التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي وهو أيضاً تطبيق لإدارة المهام بشكل احترافي. يمتاز التطبيق بواجهة مستخدم رئيسية نظيفة تتمتع بمظهر جمالي أنيق ويحتوي على قوائم المهام الأساسية والفرعية وإمكانيات المزامنة على السحابة للوصول إلى المهام عبر الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة وقوائم التذكيرات والإشعارات ولديه بعض الميزات الاحترافية مثل الإجراءات العائمة لدردشات الفيسبوك ماسنجر والتكامل مع تطبيق الطقس والسمات والعديد من الميزات الرائعة الأخرى.

السعر : مجاني

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LastPass Password Manager

على الرغم من وجود العديد من تطبيقات إدارة كلمات المرور على المتجر والتي تقوم جميعها بوظيفتها بشكل مثالي ولكني أعتقد أن تطبيق LastPass هو واحد من أفضل تطبيقات إدارة كلمات المرور إن لم يكن أفضلها بالفعل إذ يوفر لك عامل المصادقة الثنائية لضمان المزيد من الأمان وينشئ كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لجميع حساباتك على المواقع والتطبيقات والأهم من ذلك أن سعره المتميز مناسب جداً مقارنة بالتطبيقات الأخرى.

السعر : مجاني

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Alarm Clock Xtreme

تطبيق Alarm Clock Xtreme هو في الأساس تطبيق منبه ولكنه متعدد الاستخدامات ويقوم بالعديد من الأشياء الاحترافية مثل وظائف تتبع النوم. يحتوي على مجموعة متنوعة من نغمات التنبيه ويحتوي على مجموعة مختلفة من أدوات التنبيه لكي تتمكن من الاستيقاظ في الوقت الصحيح وسيحلل نوعية نومك وكميته ويخبرك بالمزيد من التفاصيل حول طريقة نومك.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Reddit

بوابة Reddit هي عبارة عن موقع وتطبيق مفيد جداً جداً لأنه يغطي كافة أنواع الأخبار في مكان واحد لتغطية جميع الموضوعات. ببساطة شديدة، يمكنك من خلال هذا التطبيق العثور على جميع المعلومات التي قد تحتاج إليها في أي مجال وستحصل على المزيد من النصائح والتوصيات من الأعضاء الخبيرة على البوابة. فقط ابحث عن الأقسام الأساسية والفرعية التي تلاقي اهتمامك لكي تبتعد عن الأقسام التافهة عديمة الفائدة.

السعر : مجاني

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Calendar Notification

يتيح لك هذا التطبيق عرض التقاويم وجداول الأعمال الخاصة بك في لوحة الإشعارات بشكل دائم إذ يمكنه عرض شهر كامل من جداول التقاويم أو أقل من يوم واحد. خيارات التخصيص ليست احترافية بشكل كبير ولكنها أكثر من كافية لمعظم الاستخدامات. باختصار شديد التطبيق يضيف ويدجيت مخصصة خاصة به في لوحة الإشعارات والتطبيق مجاني وسهل الاستخدام.

السعر : مجاني

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Artery Gear: Fusion

إذا كنت من عشاق ألعاب تقمص الأدوات الحركية فستجد غايتك مع لعبة Artery Gear ولكن جميع الشخصيات من الفتيات وستلاحظ أن ميكانيكا اللعب سهلة الفهم للغاية وطريقة وأسلوب اللعب والقتال مُرضي للغاية ويمكنك ضبط القتال التلقائي لتوفير الموارد وستحصل على بقية الميزات التي يمكنك الحصول عليها من أي لعبة RPG على المتجر. اللعبة لا تزال جديدة ولكنها حظيت بسمعة طيبة بين مجتمع اللاعبين ويمكنك تجربتها بشكل مجاني.

السعر : مجاني