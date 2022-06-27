سامسونج ستقوم بإصلاح شاشات هواتف جالكسي المكسورة مقابل 50$ دولار فقط!

إذا كنت تمتلك هاتف سامسونج جالكسي من هواتف الشركة الرائدة وتعرضت الشاشة للكسر، فقد يكون هذا هو أفضل وقت مناسب لإصلاح الشاشة.

حيث أطلقت الشركة الكورية برنامج صيانة لشاشات هواتفها المكسورة في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 50$ دولار أمريكي فقط وهذا العرض ساري لفترة زمنية محدودة سينتهي يوم الاثنين الموافق 28 يونيو من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن 50$ دولار أمريكي فقط يعني أن الشركة قررت أن توفر للمستخدم ما يصل إلى 80% تقريباً من تكلفة الصيانة الإجمالية الأساسية.

سامسونج تُطلق برنامج إصلاح لشاشات هواتف جالكسي المكسورة

ولكن كما ذكرت لكم أعزائي منذ قليل، فهناك بعض الشروط التي يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت تمتلك هاتف سامسونج جالكسي، وهي أن الشركة لن تقوم بإصلاح الشاشة إلا إذا كنت تقطن في الولايات المتحدة وتمتلك هاتف من هواتف الشركة الرائدة.

مجموعة هواتف سامسونج جالكسي المدرجة ضمن البرنامج اشتملت على سلسلة جالكسي إس الرئيسية وجالكسي A متوسطة المدى التي تم إطلاقهم اعتبارً من عام 2019 وحتى الآن.

هذا يعني أن الشروط تسري على كل من جالكسي إس 9 وجالكسي إس 10 وجالكسي إس 20 وجالكسي إس 21 وجالكسي إس 22 ونوت 9 ونوت 10 ونوت 20 وجميع الطُرز الحديثة من هواتف الشركة متوسطة المدى.

الغريب أن هناك بعض الهواتف التي تم استبعادها من قائمة برنامج الصيانة والتي من بينها جالكسي إس 20 إف إي وجالكسي إس 21 إف إي، كما وتم استبعاد هواتف الشركة القابلة للطي. أيضاً لا تسري شروط برنامج الإصلاح على أي هاتف سامسونج تم إطلاقه قبل عام 2019.

أيضاً لا يمكنك التوجه إلى أقرب مركز صيانة تابع لشركة سامسونج من أجل إصلاح هاتفك، ولكن يتعين عليك بالمقام الأول التواصل مع الشركة باستخدام خدمة البريد. أيضاً لا يُمكن إرسال الهاتف إلى أي مراكز صيانة تابعة لجهات خارجية مثل Best Buy أو uBreakFix.

ستضطر على إرسال هاتفك إذا كانت شاشته مكسورة عبر البريد إلى مركز صيانة تابع لشركة سامسونج، ويمكنك التواصل مع الشركة من خلال خدمة برنامج الإصلاح التابع للشركة.

يجب التنويه على شيء آخر وهو أن الشركة لن تكون ملزمة بإصلاح أي شيء في الهاتف باستثناء أي تصدعات أو كسور في الشاشة الأمامية فقط. فعلى سبيل المثال إذا كان الزجاج الخلفي للهاتف متصدع أو هناك أي مشاكل في منفذ الشحن الخاص بالهاتف أو أي تلفيات أخرى فلن يهتم مركز الصيانة بالعمل عليها.

بالإضافة إلى كل ذلك، فقد صرحت الشركة أنه من الضروري أن تكون حواف وإطارات الهاتف خالية من أي خدوش أو تجريح وإلا لن يكون الهاتف مؤهلاً للاستفادة من برنامج الإصلاح.