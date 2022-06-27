الآن بات ممكناً إضافة اختصار لمدير كلمات مرور جوجل على الشاشة الرئيسية!

بناءً على تقرير موقع 9To5Google الآن بات ممكناً استخدام اختصار مدير كلمات المرور الخاص بشركة جوجل على الشاشة الرئيسية لأجهزة الأندرويد.

خلال السنوات القليلة الماضية بذلت شركة جوجل جهود مضنية من أجل تشديد أمان خدماتها الافتراضية، وقد حصلت بالفعل جميع خدمات وتطبيقات الشركة على تحسينات كثيرة من أجل الحفاظ على أمان البيانات الرقمية الخاصة بالمستخدمين.

من المعروف أن مدير كلمات المرور الخاص بشركة جوجل هي عبارة عن خدمة قوية لتوليد كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها إذ يمكن استخدامها مع أي تطبيق من تطبيقات وخدمات الشركة الخاصة.

ولكن وفقاً للتقرير الجديد، فقد أصبح من الممكن إضافة اختصار لخدمة إدارة كلمات المرور الخاصة بالشركة على الشاشة الرئيسية لجميع الأجهزة العاملة بنظام أندرويد. بالإضافة إلى ذلك، الآن يمكنك التحقق مما إذا كانت أي كلمة مرور تعرضت للاختراق لكي يمنحك التطبيق القدرة على توليد كلمة مرور جديدة ومختلفة عن السابقة.

الآن يُمكن لجميع المستخدمين الوصول إلى تطبيق إدارة كلمات المرور الخاص بجوجل عبر الويب من قائمة إعدادات جوجل كروم ضمن خيار الملء التلقائي “AutoFill”، ولحسن الحظ أن الخدمة متاحة أيضاً على نظام أندرويد من خلال خدمات جوجل بلاي.

بالتأكيد استخدام تطبيق إدارة كلمات المرور الخاص بشركة جوجل على نظام أندرويد أسهل كثيراً إذ يمنح التطبيق جميع المستخدمين إمكانية الاعتماد على المقاييس الحيوية أو قفل الشاشة لإلغاء قفل كلمات المرور المحفوظة.

اختصار مدير كلمات المرور الخاص بشركة جوجل أصبح متاحاً على الشاشة الرئيسية للأندرويد

لكي تتمكن من استدعاء تطبيق مدير كلمات المرور الخاص بشركة جوجل يمكنك الاعتماد على مساعد جوجل الرقمي، ومع ذلك، من المحتمل أن يتم فتح التطبيق عبر الويب وتكون العملية معقدة بعض الشيء مقارنة بتطبيق الهاتف وستكون مُطالب بإدخال كلمة مرور حسابك على جوجل بشكل يدوي.

أما إذا كنت ترغب في الوصول إلى تطبيق إدارة كلمات المرور على هاتفك الأندرويد بسهولة شديدة، فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات ثم اختر قائمة الخصوصية، وبعد ذلك اختر خدمة الملء التلقائي من جوجل واختر كلمات المرور.

في نفس الوقت، طرحت شركة جوجل مؤخراً تحديث جديد لمتجر جوجل بلاي يمكنك الاعتماد عليه إذا كنت تريد إنشاء اختصار لتطبيق إدارة كلمات المرور الخاص بالشركة على شاشة هاتفك الأندرويد الرئيسية.

فقط تأكد أن لديك أحدث إصدار من تطبيق متجر جوجل بلاي على الهاتف، تنص صفحة الدعم لدى جوجل بأنه من الضروري أن يكون لديك إصدار 22.18 أو أحدث من تطبيق المتجر لكي تتمكن من إنشاء الاختصار.