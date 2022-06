أعراض تظهر قبل شهر من الإصابة باحتشاء عضلة القلب

روسيا – أعلن الدكتور ساتير زيجيان سيوي، أخصائي أمراض القلب، أن الألم في الظهر والبطن قد يشير إلى خطر احتشاء عضلة القلب.

ويشير الأخصائي في تصريح لـ Express، إلى أن هذه الأعراض تظهر قبل الإصابة باحتشاء عضلة القلب بفترة طويلة.

ويضيف، أن ظهور هذه الأعراض أمر معتاد لبعض الناس. لذلك يمكن أن يشير الشعور بالقلق والإرهاق إلى احتشاء عضلة القلب. كما قد يشعر الشخص بألم في الظهر أو البطن يصاحبه انخفاض القدرة على التحمل.

ويشير الأخصائي، إلى أن هناك أعراضا أخرى تظهر قبل فترة طويلة من الإصابة باحتشاء عضلة القلب، مثل ألم في الصدر، والتعرق، وعدم انتظام ضربات القلب، وضيق التنفس، وغيرها.

المصدر: نوفوستي

