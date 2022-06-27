تحديث iOS 16 – ما الجديد في مشغل الفيديو؟

مشغل الفيديو الافتراضي الخاص بأبل حصل على تغييرات جديدة مهمة في الواجهة مع تحديث iOS 16 و iPadOS 16 سوف نستعرض بعضها في هذا المقال.

بدايةً، سوف تلاحظ بسهولة عنوان الفيديو الذي يتم تشغيله بخط أوضح وأكبر أسفل الشاشة.

بغض النظر عن موقع زر الإيقاف / التشغيل، فإن الضغط في مناصف الشاشة سوف يوقف الفيديو وعند الضغط مرة أخرى سوف يتم استئناف المشاهدة (سابقاً، كان يجب الضغط مرة حتى تظهر أزرار التحكم ثم الضغط على زر الإيقاف. الطريقة الجديدة أسهل وأوفر في الوقت).

إذا كنت تود أن يتم تشغيل الفيديو في الشاشة الكاملة يمكنك أن تفعل ذلك بتمديد الفيديو بإصبعيك.

تغيير آخر جديد وهو أن التقدم أو التراجع بات يتم بـ 10 ثوانٍ فقط وليس 15 ثانية، كما سيمكن التحكم في سرعة تشغيل الفيديو سواء بالإبطاء بسرعة 0.5X أو السرعة العادية 1X أو السرعة الأعلى X1.25 و X1.5 و X2.

يمكنك كذلك استعراض الفيديو بشكل سريع بوضع إصبعك على الشاشة ثم التحريك يميناً أو يساراً وسيتم استعراض الفيديو بنفس سرعة تحريك إصبعك.

بالطبع حافظت ابل على بعض المزايا الجوهرية السابقة مثل ميزة صورة في صورة Picture in Picture والتي تتيح للمستخدم عرض الفيديو في شاشة صغيرة عائمة أثناء تشغيل تطبيقات أخرى.

لايزال تحديث iOS 16 و iPadOS 16 حالياً في الوضع التجريبي Beta بينما لن تصدر النسخة النهائية إلا بحلول سبتمبر المقبل.