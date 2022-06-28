كشف المزيد من التفاصيل حول خاصية الشاشة الدائمة في ايفون 14 برو

خاصية الشاشة الدائمة أو Always On Display سوف تشق طريقها أخيراً إلى الايفون مع هواتف ايفون 14 برو القادمة، ولأن ابل عادةً ما تكون لها لمستها الخاصة على الأشياء فقد تكشفت لنا بعض المعلومات المثيرة عن تلك الخاصية القادمة.

في هواتف ايفون 14 برو فقط!

خاصية الشاشة الدائمة Always On Display سوف تكون متوفرة فقط في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس بينما الإصدارات العادية من ايفون 14 لن تشهد وجود تلك الميزة لأن إمكانيات الشاشة فيها أقل.

عرض الأدوات “الويدجت”

مثل ساعة ابل، ستقوم خاصية الشاشة الدائمة بعرض معلومات على شاشة القفل السوداء بصورة مستمرة مثل الوقت والتاريخ بالإضافة إلى الأدوات أو الـ Widgets الخاصة بالطقس أو التمارين وغيرها بمعدل سطوع ومعدل إطارات منخفضين لاستهلاك أقل للطاقة من البطارية.

أيضاً ستكون هناك إعدادات لحفظ البيانات الحساسة وإبقائها بعيداً عن الظهور على شاشة القفل وفقاً لما ذكره موقع بلومبيرج الأمريكي.

أقل استهلاك ممكن للطاقة

واحدة من الأسباب التي أدت إلى تأخر وصول خاصية الشاشة الدائمة Always On Display على الايفون هو خشية ابل من استتزافها للبطارية.

مع خاصية بروموشن ProMotion المتطورة في هواتف ايفون 14 برو يمكن أن ينخفض معدل تحديث الشاشة من 120 هيرتز حتى 1 هيرتز عند عرض الشاشة الدائمة (مقارنة بـ 10 هيرتز كحد أدنى في هواتف ايفون 13 برو).

مع هذا يمكن أن تضيف ابل خاصية الشاشة الدائمة دون خوف على استنزاف البطارية.