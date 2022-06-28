ASUS ROG Phone 6 – اسوس تنشر ملصق تشويقي لهاتفها الرائد التالي على تويتر!

بناءً على المنشور الذي نشرته شركة اسوس – ASUS على حساب ROG الرسمي على موقع تويتر فإن هاتف ROG Phone 6 سيشتمل على نظام حراري جديد من أجل تبديد الحرارة بكفاءة أعلى.

عند الحديث عن هواتف ROG Phone من شركة أسوس، فيجب أن نتذكر أننا أمام قوة صاروخية على صعيد مستوى أداء المعالجة المركزية والرسومية.

لطالما حظيت هواتف الشركة على اهتمام غير مسبوق من قِبل عشاق ألعاب الهواتف الذكية وذلك نظراً لاحتوائها الدائم على كميات هائلة من ذاكرة الوصول العشوائي (الرامات) والعديد من الأزرار المادية ووحدة المعالجة المركزية والرسومية التي لديها القدرة على “طحن وتدمير” جميع المهام التي تقف في طريقها.

تؤدي هذه القوة المُفرطة في المواصفات الفنية إلى توليد المزيد من درجات الحرارة مقارنة بالهواتف التقليدية الغير مصنفة تحت فئة هواتف الألعاب.

وعلى الرغم من قوة هواتف ROG Phones إلا أنها لطالما كانت تعاني من ارتفاع رهيب في درجات حرارتها أثناء تشغيل بعض الألعاب التي تحتوي على رسومات كثيفة ومتطورة.

يبدو أن الشركة التايوانية تعي جيداً هذه المشكلة، ولهذا السبب هي تتطلع للحفاظ على برودة درجة حرارة هاتفها الرائد التالي ROG Phone 6 المتوقع الكشف عنه رسمياً يوم 5 يوليو القادم.

على الرغم من أن الشركة لم تتطرق للحديث عن أي تفاصيل من خلال المنشور التشويقي الذي نشرته على حساب ROG الرسمي الخاص بها، إلا أن الجملة التحفيزية بمثابة بداية واعدة لإبقاء هاتف ROG Phone 6 بارداً في أيدي اللاعبين أثناء ممارسة العاب الهواتف الذكية المتطورة.

هاتف ROG Phone 6 بغرفة تبريد بالبخار مُحسنة للمساعدة في تشتيت درجات الحرارة المرتفعة

وعدت الشركة بأن هاتفها التالي سيكون لديه القدرة على تقديم درجات حرارة أفضل مقارنة بالأجيال السابقة، وهو أمر في غاية الأهمية وخبر مُفرح لعشاق العلامة التجارية بالنظر إلى مشكلة ارتفاع درجة الحراري التي تعاني منها هواتف ROG Phone 5 أثناء جلسات اللعب المكثفة.

ومن أجل الحفاظ على برودة هاتف ASUS ROG Phone 6 قررت الشركة تصميم غرفة بخار محسنة والتعديل على صحيفة الجرافيت المسؤولة عن امتصاص الحرارة.

بناءً على صورة المنشور فمن المتوقع أن يحتوي الهاتف على غرفة بخار مُحسنة بنسبة 30% وصفيحة من الجرافيت محسنة بنسبة 80% تقريباً مقارنة بخصائص غرفة البخار وصفيحة الجرافيت على هواتف ROG Phone 5.

لكي نكون صادقين، ينبغي ألا ننكر حقيقة أن هواتف ROG Phone 5 – رغم ارتفاع حرارتها – إلا إنها كانت أفضل من جميع الأجيال السابقة، ومع ذلك لا يزال بإمكان أي لاعب الشعور بمدى دفء الهاتف وارتفاع حرارته أثناء جلسات اللعب الطويلة.

ولهذا السبب وفرت الشركة وحدة التبريد المخصصة Aero Active Cooler والتي تم إطلاقها جنباً غلى جنب مع الهاتف ولكن الهاتف لا يأتي مُرفق بهذا الملحق وإنما يتعين عليك شراؤه بشكل منفصل على نفقتك الخاصة.