ابل تفشل في تطوير مودم الجيل الخامس الخاص بها في الايفون!

خلال السنوات الأخيرة، كانت ابل تعمل على تطوير مودم خاص بها لشبكات الجيل الخامس حتى تستغني عن الشركات الأخرى كمورد لها، الآن وفقاً للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo فإن ابل قد فشلت في ذلك حتى الآن.

وفقاً للمحلل الشهير، فإن عملية تطوير مودم شبكات الجيل الخامس قد توقفت بالفعل في ابل، وهذا يعني بالضرورة أن شركة كوالكم سوف تظل المورد الوحيد والحصري لمودم الجيل الخامس 5G للايفون حتى عام 2023.

عام 2023 هو العام الذي كان يتوقع فيه أن تنجح ابل في مساعيها لإنتاج المودم الخاص بها، وأن تضمنه في هواتف الايفون لكن التقارير الأخيرة التي توحي بفشل ابل لن تغير من الأمر الحالي شيئاً.

لاحقاً سوف تستكتمل ابل عملية تطوير المودم الخاص بها للتخلي عن شركة كوالكم الشريك الرئيسي، والاعتماد على نفسها بالكلية وهذا سوف يتخلله مرحلة انتقالية يتم فيها استخدام مودم من صناعة ابل وكوالكم في نفس العام.

سابقاً كان هناك نزاع قضائي واسع بين ابل وكوالكم قررت على إثره ابل الاعتماد على شركة إنتل كبديل لها لصناعة مودم الجيل الخامس 5G لكن إنتل لم تكن قادرة على إنتاج مودم بالمعايير التي تريدها ابل، مما اضطر الشركتان الأمريكيتان إلى تسوية النزاع القضائي عام 2019 والتعاون من جديد حتى الآن.

منذ عام 2019 ومنتجات ابل تعتمد على شرائح مودم 5G من صناعة كوالكم، ولا زالت ابل متعثرة في صناعة المودم الخاص بها رغم قيامها بـ شراء قطاع إنتاج مودم الهواتف الذكية في إنتل نفسها. يبدو أننا في انتظار عامين آخرين حتى نرى مودم ابل لشبكات الجيل الخامس في الايفون.

بالنسبة للمستخدم فهذا لا يشكل أية مشكلة على الإطلاق، طالما أن مودم كوالكم يؤدي الغرض ويعمل بالكفاءة اللازمة.