تحديث iOS 16 – ما الجديد في تطبيق البريد؟

شهد تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي في الايفون والايباد عدداً من التحسينات المهمة مع تحديث iOS 16 و iPadOS 16 ما يعزز من اعتماد المستخدم عليه عوضاً عن تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى، وفي هذا المقال نلقي الضوء عليها.

تحسين البحث

قد توجد آلاف الرسائل الإلكترونية في البريد الخاص بك، لكن هل تبحث عن رسالة بعينها؟ مع نظام البحث الجديد في تطبيق البريد Mail مع تحديث iOS 16 و iPadOS 16 سوف تصل بسهولة إلى مبتغاك حيث بات عرض نتائج البحث أفضل ومرتبة في تصنيفات مختلفة، كما سيتم تصحيح الأخطاء الإملائية عند البحث وعرض الاقتراحات وإيجاد المعاني المرادفة لكلمة البحث (عند البحث باللغة الإنجليزية، لاحقاً سيتم دعم المزيد من اللغات في هذه الميزة.).

التراجع عن إرسال البريد!

هل قمت بإرسال بريد إلكتروني بالخطأ؟ هل تسرعت في الإرسال؟ قبل أن تشرع في عض أنامل الندم يمكن التراجع عن إرسال البريد وسحبه مرة أخرى قبل أن يصل إلى صندوق البريد الخاص بالمستلم. هذا فقط سيكون متاح في غضون 10 ثوانٍ لا أكثر، وذلك بالضغط على خيار التراجع عن الإرسال Undo Send الذي يظهر أسفل الشاشة بعد الإرسال مباشرةً.

جدولة إرسال البريد الإلكتروني

هل تريد إرسال بريد إلكتروني في وقت محدد؟ ليس عليك أن تكتبها وترسلها بنفسك في هذا الوقت. يمكنك أن تشرع في كتابتها الآن وتحدد أنت الوقت الذي تود إرسالها فيه بالدقيقة والساعة والتاريخ وسوف يقوم تطبيق البريد بإرسال البريد تلقائياً في الوقت الذي حددته.

لعمل ذلك ما عليك سوى كتابة رسالة البريد الإلكتروني وبدلاً من الضغط السريع على زر الإرسال قم بالضغط عليه مطولاً وسوف تظهر لك خيارات جدولة البريد الإلكتروني لاختيار الموعد المناسب.

التذكير بما نسيت!

أشهر الأخطاء التي نقع فيها عند إرسال بريد إلكتروني هي نسيان إضافة المرفقات إو إضافة شخص ضمن المستلمين. سوف يقوم تطبيق البريد بتحليل الرسالة وتنبيهك عند نسيان إضافة مرفق أو إضافة مستلم.

هذه كانت المزايا المهمة الجديدة في تطبيق البريد، ربما بعض هذه المزايا موجودة بالفعل في تطبيقات أخرى مثل Gmail لكن من الجيد رؤيتها على التطبيق الافتراضي الخاص بأجهزة الايفون والايباد والذي يعتمد عليه فئة كبيرة من المستخدمين.