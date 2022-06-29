قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لتلقي تحديث One UI 5 المستند على أندرويد 13!

سامسونج هي الشركة الوحيدة المُصنعة للهواتف الذكية التي تدعم هواتفها بأربعة سنوات من التحديثات البرمجية – على الرغم من أن هذه الميزة قد لا تكون من نصيب بعض هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية ولكن بالتأكيد من الرائع رؤيتها حتى وإن كانت على هواتفها الرائدة فقط.
في الوقت الحالي، هناك مئات الملايين من هواتف الشركة الكورية التي تلقت تحديث One UI 4 المستند على نظام أندرويد 12، وهناك المزيد والمزيد من الهواتف مستمرة في تلقي هذا التحديث، ومع ذلك، فلقد أعلنت جوجل بشكل رسمي خلال مؤتمر Google I/O 2022 عن نظام أندرويد 13 والذي يمكن تثبيته على هواتف جوجل بكسل.
تم طرح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 13 نسخة المطورين في شهر فبراير الماضي، ثم لحق به الإصدار التجريبي الثاني في شهر أبريل. في الوقت الحالي، هذا الإصدار غير متاح لأي من هواتف شركة سامسونج، ومع ذلك يمكننا التنبؤ ببعض هواتف الشركة التي ستكون مؤهلة لتلقي تحديث One UI 5 المستند على نظام أندرويد 13.
نظام أندرويد 13 لن يأتي بعدد كبير من الميزات الجديدة وإنما سيحاول تحسين أبرز الميزات التي يحتوي عليها من أجل تحسين تجربة المستخدم، ولقد تعرفنا معكم من خلال التقارير السابقة عن أبرز الميزات الجديدة التي طالت أندرويد 13 حتى الآن.
وبما أننا نفهم جيداً السياسة التي تتبعها شركة سامسونج عندما يتعلق الأمر بالتحديثات البرمجية فيمكننا التكهن بمجموعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي ستكون مؤهلة لتلقي تحديث One UI 5 المستند على نظام أندرويد 13.
قائمة أجهزة سامسونج المؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 13
سلسلة جالكسي إس
- Galaxy S22 Ultra
- +Galaxy S22
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S21+ (LTE/5G)
- Galaxy S21 (LTE/5G)
- Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S20+ (LTE/5G)
- Galaxy S20 (LTE/5G)
- Galaxy S20 FE (LTE/5G)
- Galaxy S10 Lite
- سلسلة جالكسي نوت
- Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy Note 20 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10 Lite
سلسلة جالكسي زد
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
سلسلة جالكسي A
- Galaxy A73
- Galaxy A53
- Galaxy A33
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s
- Galaxy A72
- Galaxy A Quantum
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy A03s
- Galaxy A12 Nacho
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy A03
سلسلة جالكسي M
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M22
- Galaxy M31
- Galaxy M32
- Galaxy M32 5G
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M33
- Galaxy M23
سلسلة جالكسي F
- Galaxy F42 5G
- Galaxy F62
- Galaxy F12
- Galaxy F22
- Galaxy F23
سلسلة حواسيب جالكسي تاب اللوحية
- Galaxy Tab S8 Ultra
- +Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
تنويه بسيط: لاحظ فقط أن هذه هي ليست القائمة النهائية لجميع هواتف الشركة المؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 13. فمن الممكن أن يتم إضافة بعض الهواتف الأخرى إلى القائمة أو من الممكن أن يتم استبعاد بعضها.
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