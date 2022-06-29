قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لتلقي تحديث One UI 5 المستند على أندرويد 13!

سامسونج هي الشركة الوحيدة المُصنعة للهواتف الذكية التي تدعم هواتفها بأربعة سنوات من التحديثات البرمجية – على الرغم من أن هذه الميزة قد لا تكون من نصيب بعض هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية ولكن بالتأكيد من الرائع رؤيتها حتى وإن كانت على هواتفها الرائدة فقط.

في الوقت الحالي، هناك مئات الملايين من هواتف الشركة الكورية التي تلقت تحديث One UI 4 المستند على نظام أندرويد 12، وهناك المزيد والمزيد من الهواتف مستمرة في تلقي هذا التحديث، ومع ذلك، فلقد أعلنت جوجل بشكل رسمي خلال مؤتمر Google I/O 2022 عن نظام أندرويد 13 والذي يمكن تثبيته على هواتف جوجل بكسل.

تم طرح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 13 نسخة المطورين في شهر فبراير الماضي، ثم لحق به الإصدار التجريبي الثاني في شهر أبريل. في الوقت الحالي، هذا الإصدار غير متاح لأي من هواتف شركة سامسونج، ومع ذلك يمكننا التنبؤ ببعض هواتف الشركة التي ستكون مؤهلة لتلقي تحديث One UI 5 المستند على نظام أندرويد 13.

نظام أندرويد 13 لن يأتي بعدد كبير من الميزات الجديدة وإنما سيحاول تحسين أبرز الميزات التي يحتوي عليها من أجل تحسين تجربة المستخدم، ولقد تعرفنا معكم من خلال التقارير السابقة عن أبرز الميزات الجديدة التي طالت أندرويد 13 حتى الآن.

وبما أننا نفهم جيداً السياسة التي تتبعها شركة سامسونج عندما يتعلق الأمر بالتحديثات البرمجية فيمكننا التكهن بمجموعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي ستكون مؤهلة لتلقي تحديث One UI 5 المستند على نظام أندرويد 13.

قائمة أجهزة سامسونج المؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 13

سلسلة جالكسي إس

Galaxy S22 Ultra

+Galaxy S22

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

سلسلة جالكسي نوت

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

سلسلة جالكسي زد

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

سلسلة جالكسي A

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

سلسلة جالكسي M

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

سلسلة جالكسي F

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

سلسلة حواسيب جالكسي تاب اللوحية

Galaxy Tab S8 Ultra

+Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

تنويه بسيط: لاحظ فقط أن هذه هي ليست القائمة النهائية لجميع هواتف الشركة المؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 13. فمن الممكن أن يتم إضافة بعض الهواتف الأخرى إلى القائمة أو من الممكن أن يتم استبعاد بعضها.