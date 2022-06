قوبلت استقالته بالرفض.. أين وصلت أزمة «هاني شاكر» ونقابة المهن الموسيقية

أعلن الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، رفضه التام لكل ما شهده المؤتمر الصحفي الخاص في نقابة المهن الموسيقية من مشاجرات وسب متبادل بين أعضاء نقابة المهن الموسيقية.

وشهدت نقابة المهن الموسيقية مشاجرات وسب متبادل على خلفية أزمة اعتذار حسن شاكوش من شعبة الإيقاع بقيادة سعيد الأرتيست، بينما أكّد الاتحاد العام للنقابات الفنية فتح التحقيق لمعرفة المخطئ،

الاتحاد وفي بيان رسمي حمل توقيع رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية مسعد فودة، رفض قبول استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية.

وقال الاتحاد العام للنقابات الفنية، إنّ ما حدث يوم الإثنين 27 الشهر الجاري مؤسف ولا يليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، التي كانت تضم رواداً من المبدعين الكبار من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وغيرهما من المبدعين.

وإزاء ما حدث لن يقف الاتحاد مراقباً للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره في اتخاذ عدد من القرارات وفقاً لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978، حيث قرر الاتحاد، تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب في هذه الأحداث المؤسفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب.

وتابع الاتحاد العام أنّه يرفض بصفته ممثل لجموع فناني مصر استقالة الفنان هاني شاكر، وأنّ يدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة به كفنان كبير استطاع أن يتخذ لنفسه مكانة مرموقة من بين المبدعين في مجال الغناء.

وبيّن الاتحاد العام أنّ هاني شاكر نقيب شهدت النقابة في عهده تطوراً ملحوظاً ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية، بل على مستوى المجتمع بأسره.

