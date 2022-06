روسيا.. ابتكار دواء لاستعادة صحة الرجال بعد “كوفيد-19”

روسيا – أعلن أندريه أدريانوف، نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، أن علماء معهد المحيط الهادئ للكيمياء الحيوية ابتكروا دواء أساسه أوميغا-3 وطحالب بحرية، لتحسين الصحة الإنجابية للرجال.

وقال أدريانوف في اجتماع هيئة رئاسة أكاديمية العلوم الروسية، “ابتكر علماء معهد الكيمياء الحيوية في الشرق الأقصى بالتعاون مع شركة صيد الأسماك، كبسولات خاصة لزيت سمك السلمون بتركيز عال لأحماض أوميغا-3 الدهنية من نفايات معالجة أسماك سلمون كامتشاتكا البرية، مع مادة ستازانتين المستخلصة من طحالب Haematococcus pluvialis الطبيعية، حيث أن هذا المزيج مع أوميغا 3 يحسن امتصاص أستازانتين، وهو واق خلوي مهم يقلل من العمليات الالتهابية في الجسم”.

ووفقا للأكاديمي أندريانوف، اختبر علماء المركز العلمي لصحة الأسرة والتكاثر البشري في إيركوتسك، بالتعاون مع منظمات الشرق الأقصى، تأثير هذا الدواء على الصحة الإنجابية للرجال الذين يعانون من مشكلات في الخصوبة بعد COVID-19. و “أظهرت الاختبارات تطورا إيجابيا واضحا وتحسنا في الحالة الصحية العامة خلال فترة تناول الدواء”.

وكان أوليغ أبوليخين، كبير أخصائيي الإنجاب في وزارة الصحة الروسية، قد أعلن أن الفيروس التاجي المستجد يمكن أن يسبب انخفاض القدرة الإنجابية لدى الرجال الذين أصيبوا بمرض “كوفيد-19″، كما أن الرجال في سن الإنجاب الذين أصيبوا بحالة خفيفة من المرض قد يصابون بأمراض المناعة الذاتيةـ التي يمكن أن تسبب العقم على المدى المتوسط والبعيد. لذلك يعمل الخبراء على تدقيق البيانات المتعلقة بتكرار هذه العواقب السلبية لمرض “كوفيد-19” على صحة الرجال.

المصدر: tass

