هل يستحق هاتف Nothing Phone (1) كل هذه الضجة الإعلامية ؟

ظل هاتف Nothing Phone (1) يتملكه الغموض على مدار الأشهر الماضية، والكل يتساءل كيف من الممكن أن يبدو شكل هذا الهاتف.

لحسن الحظ، الآن فقط، يمكنك إلقاء نظرة على هاتف الشركة الصينية الجديد الذي من المتوقع أن يحدث ضجة في عالم صناعة الهواتف الذكية من خلال الجانب الخلفي الشفاف وأضواء LED القابلة للتخصيص.

من خلال مقطع فيديو لليوتيوبر الشهير MKBHD أصبح لدينا فكرة عما يبدو عليه هذا الهاتف، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز ميزاته الأساسية التي تفتخر بها الشركة والتي تعتقد أنه سيكون هاتف فريد من نوعه بفضلها.

هاتف Nothing Phone (1) قادم بلوحة أضواء LED على ظهره

في الحقيقة، لم يتطرق MKBHD للحديث عن المواصفات التفصيلية للهاتف، ولم يكن الفيديو عبارة عن مراجعة كاملة للهاتف، ولكنه وضع كل تركيزه على أضواء LED الخلفية، ويبدو أن هذه هي الجزئية الوحيدة التي سمحت له الشركة بمراجعتها مع عامة الجمهور.

ركز الفيديو على إبراز الجانب الخلفي للهاتف، ولكننا في نفس الوقت كانت لدينا القدرة على رؤية الجزء الأمامي والإطارات الخاصة به. ولكن بالعودة إلى المحور الأساسي وهو لوحة الإضاءة الخلفية لمصابيح LED الفريدة، فهذه كانت هي طريقة الشركة للتعبير عن قدرتها في تقديم هاتف فريد من نوعه بكل المقاييس.

مجموعة الأشكال والرموز الغريبة التي كانت تنشرها الشركة الصينية على مدار الأسابيع الماضية كانت هي بالفعل مجموعة مصابيح LED التي تم استخدامها على الجانب الخلفي للهاتف.

من المتوقع أن يتم إضاءة هذه المصابيح بشكل تلقائي بمجرد أن يتلقى الهاتف أي إشعار جديد أو ربما يمكنك تخصيصها من أجل العمل أثناء تلقي المكالمات الهاتفية وربما ما هو أكثر من ذلك – بحيث تكون قيد التشغيل طوال الوقت.

الأهم من ذلك أن الهاتف يعتمد على مصابيح LED الخلفية من أجل توضيح مستوى شحن البطارية عندما يتم وضع الهاتف على الشاحن. الجدير بذكره أن مجموعة المصابيح الخلفية ستكون قيد التشغيل طوال فترة الشحن السلكي واللاسلكي، كما ويمكنك هز الهاتف في يدك من أجل إنارة المصابيح الخلفية.

لقد علمنا من خلال مقطع الفيديو أن الهاتف يأتي مع 10 نغمات افتراضية تم تحميلها بشكل مُسبق على ذاكرة الهاتف، وسوف تضيء المصابيح الخلفية وتنبض مع إيقاع هذه النغمات، مما يعني أنه سيكون هنالك إيقاع مختلف من الإنارة لكل نغمة على حدة.

هناك ضوء إضافي يعزز من حماية الخصوصية

في نفس الوقت سيكون هناك نقطة إضاءة صغيرة باللون الأحمر التي ستعمل بشكل تلقائي أثناء التسجيل، مما يعني أنه سيكون قيد التشغيل عند استخدام الكاميرا الخلفية. هذه الميزة تساعد المستخدم على معرفة ما إذا كان هناك أي تطبيق يحاول استخدام الكاميرا الخلفية سراً دون مبرر.

أما بالنسبة للجانب الأمامي فهو يحتوي على فتحة مثقبة في الركن العلوي الأيسر من الشاشة من أجل كاميرا الصور الشخصية. لا يوجد شيء فريد في الجانب الأمامي.

أما بالنسبة للإطارات الجانبية فهي تذكرنا كثيراً بالتصميم الصندوقي الذي تأتي عليه جميع هواتف آيفون من شركة آبل. على كلِ، من المتوقع إطلاق الهاتف بشكل رسمي الشهر المقبل، وحينها يمكننا إلقاء نظرة فاحصة على كل ما نتمنى رؤيته ومعرفته عن هذا الهاتف.