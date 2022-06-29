تسريبات جالكسي A23 5G – سامسونج تعمل على أحد أفضل هواتفها الاقتصادية لعام 2022!

سامسونج تعمل على أحد أفضل هواتفها الاقتصادية لعام 2022 والذي من المقرر أن يتم إطلاقه في السوق العالمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

بدأنا نسمع عن هاتف جالكسي A23 5G منذ شهر يناير في مطلع العام الجاري، ويبدو أنه يقترب شيئاً فشيئاً من إطلاقه في السوق العالمية.

ذكرت العديد من التقارير أن الشركة الكورية تستعد من أجل إطلاق هاتف جالكسي A23 5G خلال المرحلة القادمة. كانت قد أعلنت سامسونج عن إصدار 4G من الهاتف في شهر مارس الماضي، ولكن غاب نموذج 5G بشكل كامل واختفت جميع تسريباته بين عشية وضحاها.

تم رصد هاتف جديد على منصة معايير الأداء GeekBench برقم طراز SM-A236U وهو من المؤكد أن يكون نموذج 5G من هاتف جالكسي A23 الذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن، وهو من المتوقع أن يصل إلى أوروبا والولايات المتحدة والعديد من المناطق الأخرى.

كالعادة، نستطيع تخمين نوع المعالج المستخدم وسعة الذاكرة العشوائية من خلال قائمة الهاتف على موقع GeekBench. الواضح هنا أن المعالج المركزي مكون من نواتان معالجة بتردد سرعته 2.21 جيجاهرتز، وستة نوى أخرى بسرعة تردد 1.80 جيجاهرتز، جنباً إلى جنب مع وحدة المعالجة الرسومية Adreno 619.

من المحتمل أن تكون شريحة المعالجة المستخدمة في هاتف جالكسي A23 5G هي شريحة كوالكم للفئة المتوسطة Snapdragon 695 SoC والتي تحتوي على مودم 5G.

أيضاً تم التأكيد على أن الهاتف يعمل بواسطة نظام أندرويد 12، مما يعني أنه سيتم تجهيزه بواجهة One UI 4.1 المخصصة من سامسونج وسيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، ومع ذلك من المحتمل أن يكون هناك خيارات أخرى من حيث الذاكرة العشوائية والتخزين.

قد يستخدم هاتف جالكسي A23 5G نفس الكاميرا المستخدمة في نموذج 4G

من الممكن أن يحتوي الهاتف على نفس الكاميرا المستخدمة مع شقيقه الأرخص ثمناً والذي يستخدم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. ولكن بما أن كلا الهاتفين يحتويان على أربعة مستشعرات خلفية، فمن المحتمل أن يستعير نموذج 5G خصائص المستشعرات الأخرى من نموذج 4G.

يحتوي نموذج 4G بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل مع عدسة لاستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل وفي الأمام كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

أخيراً وليس آخراً، قد يأتي الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السريع بقدرة 25 وات. للأسف هذا هو كل شيء لدينا عن الهاتف، ولكن من المتوقع أن نسمع عن الهاتف المزيد من المعلومات خلال الأيام القادمة.