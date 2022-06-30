بعد الاتحاد الأوروبي – البرازيل تجبر ابل على منفذ USB C في الايفون

لم يعد الاتجاه إلى الاعتماد على منفذ USB C الآن خياراً بالنسبة لآبل بل بات الأمر إجبارياً بحكم القانون في الاتحاد الأوروبي والآن في البرازيل.

أقرت الوكالة التنظيمية البرازيلية (المعروفة أيضًا باسم Anatel) مطالبات جديدة لمصنعي الهواتف الذكية فيما يتعلق بمنفذ الشحن.

ترى وكالة Anatel الحكومية البرازيلية أن منفذ USB-C سوف يتيح “راحة أكبر للمستهلكين” وأنه سيساعد أيضًا في تقليل النفايات الإلكترونية حيث يمكن للمستخدمين إعادة استخدام الشواحن الخاصة بهم بغض النظر عن الجهاز الذي لديهم.

حالياً كافة الهواتف الذكية تأتي مع منفذ USB C بخلاف هواتف الايفون التي لا تزال تعمل بمنفذ Lightning لذا فحزمة القرارات الجديدة تستهدف ابل بالأساس لأنها ترتكز فقط على الهواتف الذكية.

جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد عممت منفذ USB C ليشمل كافة الأجهزة الإلكترونية من أجهزة لوحية، وكاميرات، وسماعات، بالإضافة إلى الاكسسوارات الأخرى.

هذا القانون سوف يدخل حيز التنفيذ بداية من منتصف عام 2024 في البرازيل حيث لن يُسمح بعدها ببيع أي هاتف ذكي جديد سوى بمنفذ USB C، نفس الأمر سوف ينطبق على دول الاتحاد الأوروبي بموجب التشريع الجديد.

شركة ابل بالفعل بدأت في التوجه إلى منفذ USB C مع أجهزة ماك والايباد جميعها، بقي فقط هواتف الايفون التي لا تزال تعمل بمنفذ Lightning وسوف يتغير ذلك مع سلسلة ايفون 15 عام 2023 على أكثر تقدير.