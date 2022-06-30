شاومي تُطلق أول لاب توب هجين بمواصفات ممتازة ونظام ويندوز 11

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن لاب توب Xiaomi Book S 12.4 وهو أول لاب توب هجين للشركة 2×1 يحتوي على شاشة قياس 12.4 بوصة تدعم اللمس بدقة 2.5K ويتم تشغيل اللاب توب بمعالج كوالكم Snapdragon 8cx Gen 2.
يحتوي اللاب توب على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل ويعمل بواسطة أحدث نظام تشغيل من شركة مايكروسوفت، ويندوز 11.
يمتاز الحاسوب المحمول بتصميم أنيق للغاية ويتمتع بعمر بطارية طويل قد يمتد إلى أكثر من 13 ساعة من التشغيل المتواصل ومزود بشاحن سريع بقدرة 65 واط.
كما وتوفر الشركة لوحة مفاتيح تتصل باللاب توب مغناطيسياً ولكن يمكن شراؤها بشكل منفصل والتي تتصل بالحاسوب المحمول بواسطة Pogo Pin لضمان توفير دعم ثابت ومناسب وسهل أثناء الاستخدام.
يمتاز لاب توب Xiaomi Book S 12.4 بغطاء خلفي مصنوع من الجلد الصناعي المقاومة للخدوش والتآكل، في حين أن الحامل القابل للطي يوفر الدعم والراحة من زوايا مختلفة. ضف على ذلك وجود لوحة تاتش باد ومسافة انتقال 1.3 ملم بين المفاتيح.
بالإضافة إلى كل ذلك، تبيع الشركة الغطاء بشكل منفصل والذي يحتوي من الداخل على علبة مغناطيسية لتوفير الدعم الكامل والثبات للجهاز دون الحاجة إلى استخدام اليدين، كما ويدعم قلم Xiaomi Pen.
سعر ومواصفات لاب توب شاومي Xiaomi Book S 12.4
- الشاشة: قياس 12.35 بوصة بدقة 2560×1600 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض WQHD Plus LCD تدعم اللمس بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 بمعدل تحديث 60Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 500 نقطة ضوئية وبنسبة 100% من تدرجات DCI-P3 اللونية محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 3.
- المعالج: Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 بدقة تصنيع 7 نانوميتر يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 680.
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت رام LPDDR4X مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.
- نظام التشغيل: ويندوز 11 وضع S.
- الكاميرا الخلفية: مستشعر بدقة 13 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 5 ميجابكسل.
- سُبل الاتصال: WiFi 5 يدعم نطاقي 2.4GHz + 5GHz وبلوتوث 5.1.
- الصوت: مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس ومكبرات صوت ستريو مزدوجة.
- الوزن والأبعاد: 294x197x8.95 مم ويزن 720 جرام.
- البطارية: مدتها تصل إلى 13.4 ساعة مع شاحن بقدرة 65 وات.
- السعر والتوفر: اللاب توب متوفر في اللون الرمادي بسعر 734$ دولار أمريكي تقريباً.
أضف تعليقـك