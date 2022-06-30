شاومي تُطلق أول لاب توب هجين بمواصفات ممتازة ونظام ويندوز 11

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن لاب توب Xiaomi Book S 12.4 وهو أول لاب توب هجين للشركة 2×1 يحتوي على شاشة قياس 12.4 بوصة تدعم اللمس بدقة 2.5K ويتم تشغيل اللاب توب بمعالج كوالكم Snapdragon 8cx Gen 2.

يحتوي اللاب توب على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل ويعمل بواسطة أحدث نظام تشغيل من شركة مايكروسوفت، ويندوز 11.

يمتاز الحاسوب المحمول بتصميم أنيق للغاية ويتمتع بعمر بطارية طويل قد يمتد إلى أكثر من 13 ساعة من التشغيل المتواصل ومزود بشاحن سريع بقدرة 65 واط.

كما وتوفر الشركة لوحة مفاتيح تتصل باللاب توب مغناطيسياً ولكن يمكن شراؤها بشكل منفصل والتي تتصل بالحاسوب المحمول بواسطة Pogo Pin لضمان توفير دعم ثابت ومناسب وسهل أثناء الاستخدام.

يمتاز لاب توب Xiaomi Book S 12.4 بغطاء خلفي مصنوع من الجلد الصناعي المقاومة للخدوش والتآكل، في حين أن الحامل القابل للطي يوفر الدعم والراحة من زوايا مختلفة. ضف على ذلك وجود لوحة تاتش باد ومسافة انتقال 1.3 ملم بين المفاتيح.

بالإضافة إلى كل ذلك، تبيع الشركة الغطاء بشكل منفصل والذي يحتوي من الداخل على علبة مغناطيسية لتوفير الدعم الكامل والثبات للجهاز دون الحاجة إلى استخدام اليدين، كما ويدعم قلم Xiaomi Pen.

سعر ومواصفات لاب توب شاومي Xiaomi Book S 12.4