تسريبات سامسونج جالكسي زد فليب 4 – المواصفات، السعر، موعد الطرح والمزيد!

هاتف جالكسي زد فليب 4 هو واحد من بين اثنين من هواتف شركة سامسونج القابلة للطي المتوقع إطلاقهما خلال وقت قريب. من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف جنباً على جنب مع هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 خلال الربع الثالث من عام 2022 الجاري.

على عكس هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4، يأتي هاتف جالكسي زد فليب 4 على شكل هاتف صدفي قابل للطي من حيث عامل الشكل والمظهر. ومن المؤكد أنه سيقدم العديد من الترقيات والتحسينات التي تجعله يتفوق بسهولة على هاتف جالكسي زد فليب 3، ومع ذلك ستظل لغة التصميم التي اعتادت عليها الشركة مع الهاتف مماثلة.

لقد كنا نوافيكم بجميع التسريبات المتعلقة بهاتف جالكسي زد فولد 4 على مدار الأسابيع القليلة الماضية. ومن خلال هذا التقرير اسمحوا لنا أن نعيد إحياء هذه التسريبات وننشط ذاكرتكم بأهم التفاصيل التي قد تودون معرفتها قبل إطلاق الهاتف بشكل رسمي.

تصميم مختلف وجوانب مسطحة

على الرغم أنه من المتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم مشابه للجيل الحالي إلا أنه قد يمتاز ببعض التغييرات الطفيفة عندما يتعلق الأمر بالتصميم العام. تم تسريب بعض الصور الحية للهاتف والعديد من العروض المستندة على تصميمات CAD من قِبل المصممين المشهورين على موقع تويتر.

سيأتي الهاتف بتصميم مربع الشكل أكثر، أي أن الشاشة ستكون مكتنزة قليلاً عن سابقتها. هذا الأمر متوقع نظراً لأنه نفس النهج الذي اتبعته شركة سامسونج مع هواتفها الرئيسية جالكسي إس 22. جدير بالذكر أن الشركة سوف تعتمد نفس التغيير في التصميم على هاتف جالكسي زد فولد 4.

ستحصل على لونين على الجانب الخلفي للهاتف، بحيث يكون الجزء الخاص بالكاميرا والشاشة الثانوية باللون الأسود وعلى الجانب الأيمن يوجد الماسح الضوئي لبصمات الأصابع مثبت فوق زر الطاقة.

على نفس الجانب يوجد زري رفع وخفض الصوت، وفي الجزء السفلي منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات ومكبر الصوت الرئيسي للهاتف.

من خلال التسريبات السابقة تأكدنا أن الهاتف سيأتي بمفصلة أنحف من حيث السُمك وستكون ضيقة مقارنة بالمفصلة المتواجدة في هاتف الجيل الحالي. وفي حين أن التجاعيد لا تزال متواجدة إلا أن أثرها أصبح أقل وضوحاً عند مقارنتها بهاتف جالكسي زد فليب 3.

الجانب الخلفي يحتوي على كاميرتين، كالمعتاد

تماماً كما تعودنا مع الأجيال السابقة، سيحتوي الهاتف على كاميرتين فقط يتم محاذاتهم في وضع عمودي وأسفلها وحدة إضاءة Flash LED. ولكن بجانب الكاميرا توجد شاشة ثانوية قياس 2.1 بوصة بدلاً من 1.9 بوصة التي رأيناها على جالكسي زد فليب 3.

سيكون الهاتف مصنوع من المعدن والزجاج وقد يأتي أصغر في الحجم وأقصر في الطول ولكن من المحتمل أن يكون أكثر سُمكاً. لا يوجد تأكيد على صحة هذه المعلومة ولكن من المحتمل أن يضمن الهاتف دعم معايير المقاومة ضد الماء.

سيتم تشغيل الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

من خلال التسريبات عرفنا بالفعل أن الهاتف سيحصل على عدد كبير من التحسينات الداخلية ومن أبرزها شريحة المعالجة. مع إطلاق كوالكم لشريحة Snapdragon 8+ Gen1 مؤخراً سيكون من الصعب على سامسونج استخدام شريحة أقدم منها.

تم تصنيع شريحة Snapdragon 8+ Gen1 SoC بواسطة شركة TSMC بالاعتماد على دقة تصنيع 4 نانوميتر وهي توفر أداء أفضل بنسبة 10% في أداء المعالجة المركزية وما يصل إلى 30% في أداء المعالجة الرسومية ونظام استهلاك طاقة أكثر كفاءة وبالتالي سيعمل في ظروف درجات حرارة أفضل.

سيأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت من النوع LPDDR5 وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت و 256 جيجابايت وقد تصل إلى 512 جيجابايت – بناءً على التسريبات السابقة. ولكن لسنا متأكدين مما إذا كانت سامسونج سوف تستخدم ذاكرة UFS 3.2 أم UFS 3.1.

لا اختلافات تذكر في الشاشة

ستحتفظ الشاشة الأمامية بنفس القطر، على الرغم من أن الشاشة الثانوية ستكون أكبر بفارق 2 بوصة فقط. ولكن الشاشة الرئيسية ستأتي قياس 6.7 بوصة ومن المحتمل أن تكون بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz وهي بالتأكيد لوحة AMOLED بينما سوف تستخدم الشركة لوحة OLED بمعدل تحديث 60Hz مع الشاشة الثانوية.

سعة بطارية أكبر

من المتوقع أن يتم تزويد هاتف جالكسي زد فليب 4 ببطارية سعتها 3700 مللي أمبير في الساعة وهي ترقية ضخمة لا يستهان بها مقارنة بسعة البطارية على هاتف جالكسي زد فليب 3 التي تبلغ 3300 مللي أمبير فقط وربما هذا هو السبب الذي يجعلنا نصدق حقيقة أن الهاتف سيأتي سميكاً بعض الشيء مقارنة بسابقة. من المحتمل أيضاً أن يأتي بوزن أثقل.

ولكن سامسونج ستجعلك ترغب في امتلاك هذا الهاتف بفضل سرعة الشحن الجديدة، إذ يقال أن البطارية سوف تدعم الشحن بسرعة 25 وات بدلاً من قدرة 15 وات التي يدعمها هاتف جالكسي زد فليب 3. ولكن عندما يتعلق الأمر بالشاحن اللاسلكي فهو سوف يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 10 وات.

ثلاث كاميرا هو عدد مستشعرات التصوير على الهاتف

سيشتمل هاتف جالكسي زد فليب 4 على ثلاث كاميرات، في الخلف توجد كاميرتين بدقة 12 ميجابكسل وهي كاميرات فائقة الاتساع وفي الأمام توجد كاميرا سيلفي بداخل فتحة ثقب مركزية بدقة 10 ميجابكسل.

من المقرر أن يتم الإعلان عن الهاتف في شهر أغسطس

تم الإعلان عن هاتف جالكسي زد فليب 3 في شهر أغسطس من العام الماضي، لذا، من المرجح أن يتم إطلاق خليفته في نفس الموعد تقريباً. هناك العديد من التقارير التي أكدت على أن الجيل الجديد من هواتف الشركة القابلة للطي دخلت حيز الإنتاج الكمي اعتبارًا من شهر يونيو الجاري.

في نفس الوقت أشار بعض المُسربين إلى أن الشركة سوف تفتح عملية الطلب المُسبق على هاتف جالكسي زد فليب 3 ابتداءً من يوم 10 أغسطس القادم. بينما سيكون الهاتف متاح للبيع من يوم 23 من نفس الشهر. سيأتي الهاتف بعدة ألوان مختلفة من بينها الجرافيتي والذهبي والأرجواني والأزرق.

قد يأتي بسعر أرخص

كما ذكرنا منذ قليل، سيأتي الهاتف بألوان مختلفة تشتمل على الذهبي والرمادي والأزرق الفاتح والبنفسجي ولكن قد تختار الشركة الكورية أسماء جذابة لهذه الألوان.

لا نستطيع أن نوعدكم بأي شيء، ولكن هناك مصادر موثوقة أكدت على أن الهاتف قد يأتي بسعر أرخص من سابقه بفارق 100$ دولار أمريكي. كان السعر الرسمي لهاتف جالكسي زد فليب 3 عند الإطلاق هو 1000$ دولار، مما يعني أن خليفته قد يبدأ عند سعر 899$.