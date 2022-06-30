كيفية استعادة الصور المحذوفة على الايفون بسهولة؟

هناك العديد من المواقف المزعجة التي يمكن أن تتعرض فيها لفقدان جميع البيانات على هاتف الايفون أو جهاز الايباد الخاص بك. سواء كانت تلك البيانات شخصية أو خاصة بالعمل، فسوف تكون الخسارة كبيرة، لكن لحسن الحظ هناك أدوات تساعدك على استرجاع البيانات من الايفون والايباد مثل برنامج iMyFone D-Back الذي بات يدعم اللغة العربية في الواجهة.

هناك العديد من المواقف السيئة التي قد تؤدي إلى حذف البيانات من الايفون أو الايباد بصورة محدودة كالحذف عن طريق الخطأ أو عند تلاعب الأطفال بالجهاز، أو بصورة واسعة عند عمل ضبط مصنع، أو عند الترقية أو تحديث نظام التشغيل، أو الايفون التالف، وغيرها من المواقف السيئة.

بإمكان برنامج D-Back أن ينقذك من تلك المواقف السابق ذكرها باسترجاع كافة الملفات المفقودة أو ملفات بعينها كالصور أو بيانات واتس اب وغيرها.

ما الملفات التي يستطيع برنامج D-Back استرجاعها؟

يستطيع برنامج D-Back استرجاع الملفات التقليدية التي نعرفها مثل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الموسيقية والرسائل وجهات الاتصال، كما يمكنه أيضاً استعادة البيانات الخاصة بتطبيقات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها واتس اب ولاين وفايبر وغيرهم. كما يمتاز التطبيق بقدرته على استعادة بعض أنواع البيانات الغير تقليدية مثل سجل المكالمات في الهاتف أو سجل التصفح والمفضلة في سفاري، أو المذكرات الصوتية وغير ذلك.

ليس بإمكان برنامج D-Back استعادة الصور المحذوفة من الايفون أو الايباد فقط، بل أيضاً يمكنه استعادة الملفات من حساب الآي كلاود مرة أخرى إلى الايفون أو الايباد بسهولة وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك، كل ما تحتاجه فقط هو إضافة حساب ابل الخاص بك. يمكن أيضاً للبرنامج استعادة الملفات من الجهاز نفسه أو من نسخة احتياطية تم أخذها عبر برنامج الآيتونز أو الـ iCloud.

مميزات برنامج iMyFone D-Back

تجربة مجانية للبرنامج.

معاينة البيانات المحذوفة قبل استرجاعها.

إمكانية الاسترجاع الانتقائي للملفات دون حذف الملفات الحالية.

خوارزمية فريدة لجعل عملية الاسترداد أكثر ذكاءً وقوة.

3 أوضاع مختلفة لاسترجاع البيانات هي كالآتي:

1. الاسترجاع من الايفون أو الايباد مباشرةً

في حالة عدم وجود نسخة احتياطية من البيانات على الايفون والايباد، بإمكان البرنامج استعادة الملفات من الجهاز مباشرةً حتى وإن كان تم حذفها بصورة نهائية. ما عليك سوى توصيل جهاز الايفون أو الايباد الخاص بك وسوف يتعرف عليه البرنامج وتبدأ عملية الاستعادة كما سنوضح لاحقاً، وتلك هي الميزة الأهم في برنامج D-Back.

2. الاسترجاع من نسخة احتياطية على الآيتونز

إذ كنت قد قمت سابقاً بأخذ نسخة احتياطية من ملفاتك باستخدام برنامج الآيتونز واحتفظت بها على جهاز الحاسوب الخاص بك، يمكنك باستخدام برنامج D-Back استعادة النسخة الاحتياطية مرة أخرى من الحاسوب إلى الايفون أو الايباد.

3. الاسترجاع من نسخة احتياطية على الآي كلاود

إن لم يكن لديك نسخة احتياطية كنت قد أخذتها باستخدام الآيتونز، بالتأكيد هناك نسخة احتياطية موجودة على الآي كلاود على الأقل. يساعدك برنامج D-Back على الدخول إلى الآي كلاود باستخدام حساب ابل ومن ثمّ استرجاع الملفات المخزنة عليه مرة أخرى إلى الايفون أو الايباد.

كيفية استرجاع الصور المحذوفة من الايفون والايباد؟

إذا قمت بحذف الصور نهائياً من الايفون أو الايباد سوف يساعدك برنامج D-Back على استعادة الصور المحذوفة حتى بدون وجود نسخة احتياطية، وبدون فقدان لأي من الصور الموجودة حالياً بالفعل.

قم بتنزيل برنامج iMyFone D-Back وتثبيته ، وافتح البرنامج ، وانقر على “استرجاع من جهاز iOS”، وطبعاً يجب توصيل الايفون / الايباد بجهاز الحاسوب.

حدد نوع البيانات التي تريد استعادتها، وفي هذه الحالة سوف نختار “الصور” ، ثم ننقر فوق “فحص”.

بعد الفحص، سوف تجد الصور المحذوفة الذي تمكن البرنامج من العثور عليها ، انقر فوق “استرجاع” لتحديد موقع الحفظ.

استعادة رسائل واتس اب المحذوفة من الايفون

يمكن كذلك استعادة رسائل واتس اب المحذوفة، حيث ستجد المزيد من الشرح والتوضيح لطريقة استرجاع رسائل واتس اب المحذوفة من الايفون والايباد بدون نسخة احتياطية إن لم يكن الأمر يسيراً بالنسبة لك.

هناك إصدار مجاني من برنامج D-Back، ولكن للأسف الإصدار المجاني يفرض العديد من القيود ويفتقد للعديد من الوظائف. الإصدار المجاني يتيح القدرة على مسح الهاتف ومعاينة الملفات القابلة للاسترداد، ولكن لن تكون قادراً على استعادة البيانات ومعالجتها إلا بعد الترقية للإصدار المدفوع.

أما بالنسبة للترقية للإصدار المدفوع فهناك ثلاث خطط مختلفة للأسعار بمدد زمنية مختلفة:

الخطة الأولى وهي الترقية الصالحة لمدة شهر واحد على جهاز واحد فقط بقيمة 49.95$ دولار أمريكي.

الخطة الثانية صالحة لمدة عام كامل وعلى جهاز واحد فقط بقيمة 59.95$ دولار أمريكي.

الخطة الثالثة والأخيرة فهي عبارة عن ترخيص مدى الحياة صالحة للاستخدام على 5 أجهزة iOS بقيمة 69.95$ دولار أمريكي، وكل تلك الخطط بعد نسبة الخصم المتاحة لفترة محدودة.

كل تلك الخطط متاحة بالأسعار الموضحة سابقاً مع دعم فني متاح بشكل دائم، وإمكانية استرداد الأموال خلال 30 يوماً من تاريخ الشراء.

نسخة الويندوز: تحميل مجاني

نسخة الماك: تحميل مجاني