تحديث iOS 16 – المزايا الجديدة في الرسائل

تحديث iOS 16 أتي بالعديد من التحسينات المهمة في تطبيق الرسائل على الايفون، وكذلك في التحديثات الجديدة الخاصة بأجهزة الايباد وماك مثل iPadOS 16 و macOS Ventura، والآن سنتعرف على تلك المزايا الجديدة.

تعديل الرسائل

مع تحديث iOS 16 سوف يمكنك تعديل الرسائل حتى بعد إرسالها إلى المستخدم الآخر على أن يكون ذلك في حدود 15 دقيقة فقط من توقيت إرسال الرسالة لأول مرة، هذا مفيد في حالة كانت هناك أخطاء إملائية مثلاً أو غير ذلك.

لتعديل أي رسالة يقوم المستخدم بالضغط عليها مطولاً، ثم اختيار تعديل Edit من القائمة وبعد التعديل يتم إرسالها بشكل اعتيادي لكن مع تنويه أسفلها بأنه جرى تعديلها لكن بدون معرفة التغيير الذي تم على وجه التحديد.

التراجع عن إرسال الرسائل

يمكن أيضاً التراجع عن إرسال الرسالة في غضون 15 دقيقة من إرسالها. يقوم المستخدم بالضغط على الرسالة مطولاً، ثم اختيار التراجع عن الإرسال Undo Send من القائمة ليتم حذفها.

التمييز كغير مقروء

إذا قمت بقراءة رسالة وتود الرجوع إليها مرة أخرى حتى لا تنساها أو تتجاهل الرد عليها، يمكنك وضع علامة غير مقروء عليها بعد فتحها والإطلاع عليها. يتم ذلك بالضغط مطولاً على المحادثة ثم اختيار تمييز كغير مقروء Mark As Unread.

استعادة الرسائل المحذوفة

من قائمة الفلاتر الخاصة بتطبيق الرسائل، ستجد مجلد المحذوف مؤخراً “Recently Deleted” والذي يجمع كافة الرسائل النصية التي تم حذفها لمدة 40 يوم تقريباً قبل حذفها نهائياً. من هذا المجلد، يمكن استعادة أي رسائل نصية قمت بحذفها بالخطأ أو حذف الرسائل بشكل نهائي.

تضمين خاصية مشاركة الشاشة

خاصية مشاركة الشاشة SharePlay التي أعلنت عنها ابل بالأساس لتطبيق فيس تايم، باتت الآن متاحة ضمن تطبيق الرسائل في تحديث iOS 16 ، هذه الميزة تسمح لك بمشاركة محتوى الشاشة المعروض عندك مع الطرف/الأطراف الأخرى للمحادثة لمشاهدة مقاطع الفيديو / العروض التقديمية معاً والاستماع للموسيقى معاً وغير ذلك.

الإبلاغ عن الرسائل المزعجة

إذا كانت تصلك رسائل مزعجة على تطبيق الرسائل من أرقام مجهولة ستجد خيار للحذف مع الإبلاغ عنها كرسائل مزعجة Spam لآبل.